Piet de Visser: 'Dat ze in Nederland nu Messi als een beest zien...onbegrijpelijk'

Piet de Visser - Pro Shots

Voorafgaande aan de finale tussen Frankrijk en Argentinië is het laatste woord aan Piet de Visser. "Als Nederland met dit spel wereldkampioen was geworden, had dat een schande voor het voetbal betekend." Wat is u het meest bijgebleven van dit WK? "Dat de kleinere landen zich dit toernooi goed geweerd hebben. En dat grote, erkende voetbalnaties als Duitsland en Spanje toch iets tegenvielen." "Het is het bewijs dat er in kleinere landen ontiegelijk goed gewerkt wordt met jeugdscholen. Ik ben vaak in dit soort landen geweest en heb de laatste jaren gezien dat daar enorm veel vooruitgang wordt geboekt. En dat is alleen maar goed."

Ik heb altijd bewondering gehad voor Louis van Gaal. Nog steeds, overigens. Maar ik was dit WK zéér teleurgesteld in hem. Piet de Visser over de bondscoach van Oranje

"Marokko is in dat opzicht natuurlijk ook verrassend. Dit elftal is een product van de nationale voetbalschool die door de koning is opgericht. Er is daar een weg gevonden om betere coaches aan te stellen en aandacht te besteden aan de jeugd. En dan boek je vooruitgang." "Ik heb alle wedstrijden van dit WK gezien en ze stuk voor stuk in mijn boeken staan. Ik moet zeggen: ik heb ontzettend leuke duels gezien." "Saudi-Arabië dat wint van Argentinië, zoiets bedenk je toch niet? Zuid-Korea tegen Ghana, 2-3, een hartstikke leuke wedstrijd. Met heel goede spelers aan beide kanten. Dat Ghana geweldig goed gespeeld heeft, doet mijn hart goed." Mohammed Kudus schitterde bij de zege van Ghana op Zuid-Korea:

De hoogtepunten van de wedstrijd Zuid-Korea - Ghana in groep H van het WK in Qatar. - NOS

"In Ghana heb ik samen met Godwin Attram een prachtige voetbalacademie, de Attram De Visser Soccer Academy. In Accra spelen we vaak tegen een andere academie, Right to Dream, en daar komt Mohammed Kudus vandaan. In dat opzicht is het voor mij een fijn WK geweest." Van welke wedstrijd heeft u het meest genoten? "Een van de mooiste wedstrijden vond ik Frankrijk-Engeland in de kwartfinales. Geweldig. Prachtig. Alleen had Engeland eigenlijk moeten winnen." "In die wedstrijd zat werkelijk alles wat voetbal zo mooi maakt. Spelers met veel techniek. Een ongelofelijke hoeveelheid beleving. En tactisch sterk spel van beide ploegen." "Daar zag ik alles wat ik als voetballiefhebber wil zien. Balbehandeling. Passing. Inspelen op elkaars sterke punten. Die wedstrijd toonde aan dat topspelers steeds vaker kunnen excelleren onder enorme druk. Jammer genoeg alleen niet altijd." "Ik heb altijd bewondering gehad voor Louis van Gaal. Nog steeds, overigens. Maar ik was dit WK zéér teleurgesteld in hem. Niet zozeer in zijn 5-3-2-systeem. Want een systeem, dat zegt me niets. Ik bedoel: een ploeg die verdedigt, staat altijd met vijf man achterin, ook wanneer je 4-3-3 speelt. Dan zakt de verdedigende middenvelder naar de achterste linie." "Waar ik teleurgesteld in ben, is dat Van Gaal die zogeheten 'provocerende pressing' heeft gepromoot. Ik moet het eerlijk zeggen: ik heb van Oranje alleen maar laf voetbal gezien. Gewoon niet meevoetballen, alleen maar wachten op een fout van de tegenpartij, een goaltje maken en dan is het gedaan." Oud-international en toekomstig trainer Hedwiges Maduro legt uit wat provocerende pressing is:

In NOS Studio WK 22 legt de oud-international uit wat provocerende pressing betekent, de beoogde manier van druk zetten bij het Oranje van Louis van Gaal. - NOS

"Ze hebben vier wedstrijden niet gevoetbald, alleen maar afgewacht. Als Nederland met dit spel wereldkampioen was geworden, had dat een schande voor het voetbal betekend. Stel je eens voor dat dit spel van Oranje de norm wordt voor het Europese clubvoetbal! Nooit de diepte zoeken, alleen maar stilstaan en in de breedte spelen. Daar moet je toch niet aan denken? Ik vond het zeer, zeer jammer dat Nederland zo voetbalde." "Van Gaal zei voorafgaande aan de kwartfinales dat Argentinië met tien man speelde. Nou, Louis, laat ik je dit vertellen: Nederland wandelde soms met tien man. Het was gewoon stilstaand voetbal. Is het waar of niet?" Hoe komt het dat er geen nieuwe internationale sterren zijn opgestaan dit WK? "Ik heb dit WK een lijst gemaakt met een stuk of twintig namen van talentvolle spelers, uit zowel grote als kleine voetballanden die we het komende WK ongetwijfeld gaan zien. Voetballers met grote potentie voor de toekomst. Daar heb ik van genoten, al noem ik in mijn hoedanigheid van internationaal scout geen namen." "Daarnaast is een aantal tieners opgestaan dat zowel bij hun club als op het WK is doorgebroken. Aurélien Tchouaméni. Jamal Musiala. Pedri. Gavi. Stuk voor stuk weergaloze voetballers." "Maar de beste spelers van dit WK, dat waren voor mij toch de dertigers Luka Modric en Lionel Messi. Die lieten aan de bal echt iets extra's zien. Messi is vooral als momentenvoetballer weergaloos en van ongekende waarde. Voorbeelden van spelers die liefde en passie voor het voetbal uitstralen." De halve finale Argentinië tegen Kroatië was ook Lionel Messi tegen Luka Modric:

"Dat buitenkantje voet van Modric. Die inzet. Passie. Inzicht. Visie. Dat heb ik bij Nederland zó gemist. Frenkie de Jong, dat is altijd mijn pareltje geweest. Bij Willem II al. Ik heb alleen geen verrassende dingen van hem gezien." "Hij moet eens kijken naar Modric. Die neemt de bal niet altijd aan, maar stuurt 'm soms meteen in de diepte. Dat De Jong dit niet heeft kunnen laten zien, kwam ook door het behoudende spel van Oranje. Ze moesten namelijk voorzichtig spelen." "Geloof me, ik heb echte supersterren in wording gezien. Ik heb een verdediger gezien, werelds! Ik moet alleen jammer genoeg mijn mond houden." Welk rapportcijfer krijgt het Nederlands elftal van u? "Een 5. Ze hebben dit WK welgeteld één keer fris op de aanval gespeeld, toen ze 2-0 achterstonden tegen Argentinië. Voor het overige hebben ze afgewacht, afgewacht en nog eens afgewacht." "De doelpunten van Cody Gakpo waren leuk. Ik was content over het spelen van Andries Noppert. En tegen de Verenigde Staten heb ik Daley Blind en Denzel Dumfries als echte wingbacks zien opkomen. Verder niet." Denzel Dumfries en Daley Blind schitteren tegen de Verenigde Staten:

De hoogtepunten van de wedstrijd tussen Nederland en Verenigde Staten in de achtste finales van het WK 2022. - NOS

"We hebben niet ons voetbalhart laten spreken. We hebben berekenend willen spelen. Van Gaal zei het zelf: 'Ik schaak'. Nou, als ik naar een schaakwedstrijd wil kijken, ga ik wel naar het Hoogovens Toernooi." "Van Gaal krijgt van mij ook een 5. Ik ken hem persoonlijk en vind hem een fijne vent. Toch vond ik dat hij te veel de aandacht op zichzelf richtte omdat hij zijn spelers zogenaamd wilde beschermen. Ik had liever gezien dat hij zijn spelers en niet zichzelf in de schijnwerpers had gezet." "Van Gaal heeft het, in mijn visie, niet goed gedaan en krijgt dus ook een onvoldoende. Als ik de rapporten lees die ik dit WK heb gemaakt, kan ik er echt niets meer van maken." Welk land wordt wereldkampioen? "Ik hoop toch op Messi. Ik gun het vooral hem. Dat mensen in Nederland hem nu als een beest zien en hem proberen neer te sabelen omdat-ie ook een keer wat gezegd heeft... Onbegrijpelijk. Mag hij ook één keertje in een carrière van ik weet niet hoeveel jaar zijn mond opendoen? Hij is altijd de braafste voetballer van de wereld geweest." "Maar hij is nu ook verschrikkelijk geprovoceerd door Nederland. Ik heb vrienden in Argentinië en die hebben dat zéér hoog opgenomen. Dat komt terug in de kop van Messi." Bekijk hieronder hoe de gemoederen hoog oplopen tijdens Nederland-Argentinië:

Bekijk de samenvatting van de kwartfinale tussen Nederland en Argentinië op het WK in Qatar. - NOS

"Als wordt gezegd dat die Argentijnen met Messi in het veld eigenlijk met tien man spelen, is dat uitermate vernederend. Hij heeft dat na afloop gemeld bij Van Gaal en dan ontstaat er een opstootje. Nou en? In Nederland staat dan iedereen ineens op zijn kop. Kom op, zeg." "Het is te veel eer om te zeggen dat Van Gaal het allerbeste in Messi naar boven heeft gehaald. Maar hij heeft hem zeker geprikkeld met zijn uitspraken. Ik kan eerlijk gezegd geen genoeg van Messi krijgen. Zo'n actie als in de halve finale tegen Kroatië die dat derde doelpunt van de Argentijnen inluidde, daar kan ik echt dagen op teren. Gelukkig kan ik nog één keer smullen van hem."