Vier Utrechtse parken ontruimd • Ziekenhuispersoneel Nieuwegein en Groningen besmet

De Nederlandse BOA Bond is bang dat de nieuwe maatregelen in zes regio's in de Randstad niet goed te handhaven zijn. Cafés moeten daar vanaf morgenavond om 01.00 uur dicht en de groepsgrootte bij bijeenkomsten wordt teruggebracht van 100 naar 50. daarnaast mogen de regio's zelf nog aanvullende maatregelen nemen.

"Dat gaat niet werken", zegt Ruud Kuin van de Nederlandse BOA Bond. "Eerder hadden we te maken met verschillende interpretaties van de regels op verschillende plaatsen, nu zijn er zelfs verschillen tussen de regio's. Dat gaat echt niet werken, daar is geen draagvlak voor."

Hij is bang dat cafébezoekers na sluitingstijd elders doorgaan met feesten, wat moeilijk te handhaven zal zijn, en dat het voor boa's bijvoorbeeld niet uit te leggen is dat in Rotterdam scherper wordt gehandhaafd op markten, terwijl dat in andere steden weer niet zo is.

Kuin begrijpt wel dat er lokaal verschillend beleid is als het gaat om testen en contactonderzoek, maar preventieve maatregelen moeten wat zijn vakbond betreft "eenvoudig, eenduidig en nationaal zijn".

"Kijk naar het openbaar vervoer. Daar zijn hele duidelijke maatregelen getroffen. Iedereen snapt het en 95 procent draagt een mondkapje. 4 procent doet dat alsnog als ze door anderen worden aangekeken en dan blijft er 1 procent over voor de boa's."

Richard Gerrits van BOA ACP, een andere bond, wijst ook op het belang van goede communicatie. "Het beleid is wel uit te leggen, ook lokaal beleid, dat doen boa's altijd al. Maar het is wel goed als niet alles op het bordje van de handhavers komt. Je moet nieuwe regels al van tevoren goed uitleggen, ook door middel van sociale media, borden op straat en medewerkers van de gemeente die op straat helpen."

Of de regels handhaafbaar zijn moet nog blijken. "In het begin van de coronacrisis was het draagvlak groter. Nu zie je meer frustratie. Dus als het gaat om overtredingen van de 50-personenmaatregel of bijvoorbeeld een café dat niet op tijd sluit, dan kunnen handhavers beter samen met de politie optrekken."