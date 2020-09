Minister verwacht inzet sneltest vanaf november • Iets meer kijkers voor persconferentie Rutte

Minister De Jonge van Volksgezondheid verwacht dat er vanaf november sneltesten kunnen worden ingezet in de strijd tegen corona. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Er wordt nu vooral gebruikgemaakt van PCR-testen. Daarbij duurt het een tot twee dagen voordat de uitslag bekend is.

De afgelopen tijd zijn verschillende producenten begonnen met het ontwikkelen van zogenaamde antigeentesten. Die zijn iets minder betrouwbaar dan de PCR-testen, maar ze geven sneller een uitslag.

Het RIVM doet momenteel onderzoek doet naar een vijf bestaande antigeentesten. De Jonge schrijft dat hij, gelet op de ervaringen in andere landen, "optimistisch" is over het potentieel ervan. Als de testen inderdaad werken, dan kunnen ze volgens hem een goede aanvulling vormen op de PCR-test. Mensen zouden dan eerst een antigeentest krijgen, en alleen als die positief is een PCR-test. De minister is al in gesprek met de GGD's over de inzet van de sneltesten.