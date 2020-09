Iets meer kijkers voor persconferentie Rutte • Meer besmettingen in Duitsland

In een dag tijd zijn er 2297 nieuwe coronabesmettingen geteld in Duitsland. Dat heeft het Robert Koch-Institut vanochtend bekendgemaakt. Dat is het hoogste aantal in 24 uur tijd sinds eind april, maar nog lang niet zo hoog als tijdens het hoogtepunt van de pandemie eind maart. Toen lag het aantal besmettingen per dag op meer dan 6000.

In totaal hebben sinds het begin van de uitbraak ruim 270.000 mensen het virus opgelopen. 9384 mensen zijn aan de gevolgen ervan overleden.

Ook andere landen meldden vannacht stijgingen. Mexico telde 4841 nieuwe gevallen, waardoor het totaal daar op 688.954 komt, maar volgens de minister van Gezondheidszorg ligt het aantal veel hoger want veel gevallen worden niet geregistreerd. In India kwamen er in 24 uur 93,337 bevestigde besmettingen bij. Dat brengt het totaal daar op 5.3 miljoen, op een bevolking van bijna 1,4 miljard. Rusland meldt 6065 nieuwe gevallen en 144 doden in de afgelopen 24 uur.