Israël zet Palestijnse activist uit naar Frankrijk, ondanks protest Fransen

De Israëlische regering heeft de Palestijnse jurist en activist Salah Hammouri (37) uitgezet naar Frankrijk, ondanks bezwaren van de Franse regering. Volgens Israël is Hammouri actief in het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina, een groepering die door Israël en zijn westerse bondgenoten beschouwd wordt als terroristische organisatie. Hij is geboren in Jeruzalem en woont in die stad, maar heeft de Franse nationaliteit.

"Ik ben blij te kunnen melden dat er vandaag recht is gedaan en dat de terrorist Hammouri Israël is uitgezet", zei binnenlandminister Shaked in een videoverklaring. Hammouri zat tussen 2005 en 2011 in de cel voor zijn aandeel in een complot om een prominente rabbi te vermoorden. Hij werd in 2011 vrijgelaten, in een gevangenenruil waarbij de bekende Israëlische militair Gilad Shalit werd vrijgelaten door Hamas, die jaren was vastgehouden in de Gazastrook.

Administratieve detentie

Hammouri heeft altijd zijn onschuld volgehouden, en is recentelijk ook niet aangeklaagd of veroordeeld voor terroristische activiteiten. Wel zat hij sinds afgelopen maart vast in 'administratieve detentie', een systeem dat in Israël vaker gebruikt wordt om verdachte terroristen vast te kunnen houden, ook als er nog geen aanklacht is en een eventueel proces nog niet is begonnen.

Hammouri werkte voor de mensenrechtengroep Adameer, die Palestijnse gevangenen bijstaat. Hij was een van de mensenrechtenactivisten bij wie vorig jaar spyware van de Israëlische NSO Group werd aangetroffen, waarmee smartphones werden gekraakt.

Komt hij Frankrijk in?

Vanochtend rond 10.00 uur zou Hammouri in Frankrijk aan moeten komen. Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken liet eerder al weten dat Hammouri "in staat moet zijn om al zijn rechten uit te oefenen en een normaal leven te leiden in Jeruzalem, zijn woon- en geboortestad." Frankrijk heeft meermaals protest aangetekend tegen de uitzetting.

Net als de meeste Palestijnen in Jeruzalem heeft Hammouri niet de Israëlische nationaliteit, en woonde hij in de stad met alleen een verblijfsvergunning. Die vergunning is hem nu afgenomen door de regering. Zijn Franse nationaliteit maakt hem kwetsbaar voor deportatie, zegt een woordvoerder van HaMoked, een Israëlische groep die Hammouri juridisch bijstaat. "Een Palestijn deporteren uit zijn thuisland omdat hij niet trouw genoeg is aan de staat Israël is een gevaarlijk precedent en een grove schending van de mensenrechten."