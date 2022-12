Grote brand bij kokosverwerker in Boekel, N605 afgesloten

Bij een bedrijf in Boekel (NB) is vannacht brand uitgebroken. Het bedrijf, Dutch Plantin, verwerkt kokos tot compost en is gelegen op een industrieterrein. Volgens de brandweer ligt er 10.000 ton kokos opgeslagen in het gebouw.

De veiligheidsregio verstuurde vanochtend een NL-Alert vanwege de vele rook die vrijkomt bij de brand. Mensen die er last hebben, moeten deuren en ramen dichthouden. Vanwege rookoverlast is de N605 tussen Volkel en Boekel in beide richtingen afgesloten.

De brandweer verwacht nog de hele dag te moeten blussen. Het nablussen duurt mogelijk nog enkele dagen. "De bovenste toplaag van de kokos brandt, dat zorgt voor een heel hoge temperatuur. De brandweer kan niet naar binnen toe vanwege de veiligheid omdat het pand in zou kunnen storten. Al het bluswerk moet van buiten gebeuren", zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio tegen Omroep Brabant.

Weinig water voorhanden

Het bedrijf is gevestigd op een plek waar weinig water voorhanden is, daarom werd onder meer een groot watertransport vanuit Zeeland ingezet. De brandweer gaat ervan uit dat er geen mensen in het gebouw aanwezig waren toen de brand uitbrak.

In december 2016 was er volgens Omroep Brabant ook al een brand bij het bedrijf. Het blussen duurde toen ook uren, door de kokosolie die in de blokken compost zat.