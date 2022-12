Grote brand bij bedrijf Boekel, N605 afgesloten

Bij een bedrijf in Boekel (NB) is vannacht brand uitgebroken. Het bedrijf, Dutch Plantin, verwerkt kokos tot compost en is gelegen op een industrieterrein.

Het bedrijf is gevestigd op een plek waar weinig water voorhanden is, daarom werd onder meer een groot watertransport vanuit Zeeland ingezet.

Vanwege de rook die bij de brand vrijkomt, is de N605 tussen Volkel en Boekel in beide richtingen afgesloten. "De brandweerinzet kan langere tijd duren", meldt de Veiligheidsregio.

De brandweer gaat ervan uit dat er geen mensen in het gebouw aanwezig waren toen de brand uitbrak, zo liet een woordvoerder weten.

Omwonenden die last hebben van de rook krijgen het advies ramen en deuren dicht te houden. Over de oorzaak van de brand is nog niets te zeggen.