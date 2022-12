Wekdienst 18/12: WK-finale Argentinië-Frankrijk • Glazen Huis van start

Eerst het weer: vanmorgen schijnt de zon nog, maar de bewolking neemt toe. Het blijft tot de avond droog en de temperatuur komt rond het vriespunt uit. De stevige zuidoostenwind maakt het voor het gevoel veel kouder. Vanavond volgt regen en in het noordoosten later vanavond mogelijk wat ijzel.

Wat heb je gemist?

Het doek is gevallen voor De Dijk: de band gaf gisteravond na 41 jaar het laatste openbare concert, in een uitverkocht Paradiso in Amsterdam. Vandaag spelen ze nog een concert voor vrienden en familie.

Zanger Huub van der Lubbe kondigde in juni in de Volkskrant aan dat de band er dit jaar mee zou stoppen. De andere bandleden waren het er niet direct mee eens, maar voor Van der Lubbe was het klaar. "Het biedt niet meer de verrassing waarvoor ik ooit in de muziek ging. En ik voel er niet zoveel voor om in herhaling te vallen", aldus de zanger.

De band trapte in september de afscheidstournee af met vijf uitverkochte concerten in de Ziggo Dome. Daarna volgden optredens in een aantal poppodia, met de twee concerten in Paradiso als definitief afscheid.