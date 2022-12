Kylian Mbappé is rolmodel in de banlieue waar hij opgroeide

Vlak voor een hoge grijze flat spelen zo'n tien jongens een potje voetbal. In een winkelstraat lopen twee jongens met een bal. Op een overdekt terreintje schieten jongens een voor een op de goal. Op het officiële voetbalterrein rennen jongens en meisjes driftig heen en weer. In Bondy wordt werkelijk overal gevoetbald. Logisch: hier groeide Kylian Mbappé op, de ster van het Frans elftal en een van de beste voetballers ter wereld. "Hij is de beste van Frankrijk!", roept een jochie in een trainingspak na een lange dribbel met een bal. "Welnee!", zegt de ander. "Hij is de beste van de wereld!" Voor Mbappé alleen maar lovende woorden in Bondy:

Voetballer Kylian Mbappé groeide op in de Franse banlieue Bondy. De jongeren die hier nu nog voetballen kijken nog altijd tegen hem op. - NOS

Kylian Mbappé was zes jaar toen hij begon met voetballen bij de lokale voetbalclub AS Bondy. Zijn vader was trainer bij de club. Zijn moeder was handbalster. Mbappé bleek een natuurtalent. Hij ging in 2015 voetballen bij AS Monaco en werd in 2017 gecontracteerd door topclub Paris Saint-Germain. Hij was toen 18 jaar oud. "Ik heb nog een lange weg te gaan, maar ik speel nu al mee met de allerbesten, dat is niet slecht", zei hij destijds nuchter. Sprankelende persoonlijkheid "Hij was als kind één brok energie. Altijd enthousiast en altijd vol vragen", vertelt zijn vroegere muzieklerares Céline Bognini. "Ik leerde hem muzieknoten lezen en zingen. Later ging hij dwarsfluit spelen." Ze heeft nog een foto van hem bewaard. "Hij moet toen negen jaar oud zijn geweest." Je ziet Mbappé staan met een zangkoor van kinderen in de tuin van de muziekschool. "Hij was niet de allerbeste in muziek, nee", lacht Bognini. "Hij is beter in voetballen dan in zingen. Maar wat hij ook deed: het was altijd vol enthousiasme." Ze maakte hem een paar jaar mee. "Ik heb alleen maar goede herinneringen aan hem. Hij heeft een sprankelende persoonlijkheid."

Mbappé prijkt op een van de muren van een flatgebouw in Bondy - NOS