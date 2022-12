Oekraïne selecteert inzending voor Eurovisie Songfestival vanuit schuilkelder

Vanwege de oorlog werd de selectieshow uitgezonden vanuit een ondergronds metrostation in Kiev dat als schuilkelder wordt gebruikt. De Oekraïense organisator zei tegen de BBC dat daarvoor is gekozen omdat de show dan ook kon doorgaan als er een Russische luchtaanval zou zijn.

De band won van tien andere acts. In de meeste nummers werd gerefereerd aan de oorlog. De selectieshow duurde in totaal vier uur en werd online gestreamd.

Liverpool

Het Eurovisie Songfestival is volgend jaar in Liverpool. Door de oorlog kan het festival niet plaatsvinden in Oekraïne, het land dat dit jaar won in Turijn met de band Kalush Orchestra.

Normaal gesproken is de winnaar van het Eurovisie Songfestival het gastland voor de volgende editie. Omdat de Brit Sam Ryder dit jaar als tweede eindigde, besloot organisator EBU het evenement te houden in een stad in het Verenigd Koninkrijk.