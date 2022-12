Hockeysters grijpen koppositie in Pro League, na weer een zege op Argentinië

Zo sluit Nederland 2022 uitstekend af, een jaar dat met een enorme schok voor Oranje begon. In januari bleken de successen onder Alyson Annan een keerzijde te hebben en werd de bondscoach vanwege een ontstane angstcultuur ontslagen.

Onder leiding van interim-coach Jamilon Mülders werd Oranje in juli wel wereldkampioen door Argentinië in de finale te verslaan. Maar de ploeg kwam duidelijk van ver, wat ook zorgde voor de nodige emoties na afloop van het toernooi.

Oranje geeft weinig weg

Met de ervaren Van Ass aan het roer lijkt het vertrouwen binnen de ploeg verder te groeien en worden ook de resultaten steeds overtuigender. Nadat eerst Groot-Brittannië kansloos werd gelaten (6-0), ondervond nu Argentinië de kracht van Oranje.

In de eerste helft moest keepster Josine Koning nog wel een paar keer optreden, maar in het tweede deel van de wedstrijd was er nog maar een ploeg die aanspraak maakte op de zege.