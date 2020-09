Wekdienst 19/9: Herdenking in Sint-Jan voor slachtoffers corona • World Cleanup Day

Goedemorgen! Tijdens World Cleanup Day wordt wereldwijd rommel opgeruimd. En in Den Bosch wordt stilgestaan bij corona-slachtoffers in kloosterordes.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

In de Sint-Jan in Den Bosch is een herdenking van het relatief hoge aantal coronaslachtoffers dat viel bij kloosterordes.

In Brussel wordt geeft eurocommissaris Timmermans een digitaal startschot voor World Cleanup Day, een actiedag om zoveel mogelijk zwerfafval op te ruimen.

Op de Ginkelse Heide bij Ede wordt Operatie Market Garden herdacht, 76 jaar na dato. Voor het eerst gebeurt dit zonder parachutelandingen, veteranen en publiek.

De enige tijdrit van de Tour de France wordt vandaag verreden, met een loodzware laatste klim op de berg La Planche des Belles Filles. Volg het live vanaf 13.13 uur op NPO1 of hier online.

Wat heb je gemist?

De Amerikaanse rechter Ruth Bader Ginsburg is overleden. Zij was al 27 jaar een van de negen leden van het Amerikaanse Hooggerechtshof. Ze stond bekend als progressief en als voorvechter van gelijke rechten voor vrouwen. Ruth Bader Ginsburg leed aan alvleesklierkanker. Ze is 87 jaar geworden.

De dood van Ginsburg zal waarschijnlijk leiden tot een verhit debat in politiek Amerika over de vraag of president Trump nog voor de verkiezingen in november een vervanger moet voordragen.

Ander nieuws uit de nacht:

Onderwijsveld reageert verdeeld op 'snotneusbesluit': de maatregel kan op instemming rekenen, al had de onderwijsbond liever gezien dat het niet meteen na het weekend al in was gegaan.

CDA en CU willen leeftijdsgrens Moriakinderen loslaten: de twee coalitiepartijen zijn bereid ook oudere kinderen uit het vluchtelingenkamp op Lesbos te halen.

'Mister Pinkpop' Jan Smeets houdt ermee op: in een afscheidsbrief schrijft de 75-jarige Smeets dat corona hem persoonlijk ook parten heeft gespeeld. "Mede hierdoor heb ik besloten dat het tijd wordt om het stokje over te dragen."

En dan nog even dit:

Een vrouw die zeven jaar geleden een schilderij schonk aan het Rijksmuseum wil het kunstwerk weer terug. De 88-jarige Rose-Marie Silbermann zegt tegen NRC dat ze destijds in verwarde toestand verkeerde.

De kleindochter van de vrouw had een hersentumor en er werd gevreesd voor haar leven. Een stem in het hoofd van de vrouw zei volgens haar dat als ze het kostbare schilderij zou weggeven, haar kleinkind zou genezen. Zeven jaar later is de kleindochter gezond.

De huidige Rijksmuseum-directeur Taco Dibbits zegt in een reactie dat het museum te goeder trouw handelde in deze zaak. "Als de rechter anders oordeelt, dan zal het museum het in 2013 cadeau gekregen schilderij van Bart van der Leck onmiddellijk terugbezorgen aan de schenker."