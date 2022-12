De Dijk speelt laatste concert in uitverkocht Paradiso

Het doek is gevallen voor De Dijk: de band gaf vanavond na 41 jaar het laatste openbare concert, in een uitverkocht Paradiso in Amsterdam. Morgen spelen ze nog een concert voor vrienden en familie.

Zanger Huub van der Lubbe kondigde in juni in de Volkskrant aan dat de band er dit jaar mee zou stoppen. De andere bandleden waren het er niet direct mee eens, maar voor Van der Lubbe was het klaar. "Het biedt niet meer de verrassing waarvoor ik ooit in de muziek ging. En ik voel er niet zoveel voor om in herhaling te vallen", aldus de zanger.

De band trapte in september de afscheidstournee af met vijf uitverkochte concerten in de Ziggo Dome. Daarna volgden optredens in een aantal poppodia, met de twee concerten in Paradiso als definitief afscheid.

Van der Lubbe wil andere dingen gaan doen. "Het was allemaal geweldig, en dus is het raar om te zeggen: nu ga ik kijken of er voor mij nog iets anders in het vat zit. Maar ik doe het toch", aldus de 69-jarige zanger tegen de Volkskrant.

Gehoorproblemen

Ook noemde hij gehoorproblemen als reden om te stoppen. Van der Lubbe heeft al jaren tinnitus, ofwel oorsuizen. Hoewel hij zijn oren beschermt tijdens optredens, vindt hij het geen prettig idee om te blijven optreden. "Ik lig vaak 's nachts in bed te denken: oooh ik geloof dat het weer erger is geworden. Dat is een kwelling die ik niet meer wil."

De Dijk, vernoemd naar de Amsterdamse Zeedijk, bestaat sinds 1981. Van der Lubbe richtte de band op met zijn broer Hans, die bas speelt. Andere vaste leden zijn drummer Antonie Broek, gitarist Nico Arzbach en gitarist en toetsenist Pim Kops.

De band won onder meer de Gouden Harp (1993) en de Edison Oeuvreprijs (2005). Dansen op de vulkaan, Als ze er niet is en Mag het licht uit zijn grote hits van de band. De band is ook elk jaar goed vertegenwoordigd in de Top 2000. Dit jaar staan maar liefst vijftien nummers van De Dijk in de lijst, allemaal op een hogere plek dan vorig jaar. Niemand in de Stad is het hoogst genoteerde nummer, op plek 155.