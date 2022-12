Volleyballers Lycurgus verslaan Dynamo en winnen Supercup voor de zesde keer

De volleyballers van Samen Lycurgus hebben voor de zesde keer de Supercup gewonnen. De Groningse bekerwinnaar was in het hol van de leeuw kampioen Draisma Dynamo in een vijfsetter met 3-2 de baas: 27-29, 25-21, 25-19, 18-25, 15-10.

De eerste set was van een hoog niveau en de Apeldoorners trokken daarin nipt aan het langste eind. Lycurgus liet zich er niet door van de wijs brengen en sloeg met twee sets op rij hard terug.

Achtvoudig Supercup-winnaar Dynamo trok de stand met steun van het thuispubliek weer gelijk. In de beslissende set ging het tot 8-8 gelijk op, maar daarna had Lycurgus de zenuwen duidelijk beter in bedwang.