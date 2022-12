Zeldzame nederlaag Roest op 10 kilometer, Ghiotto volgt Fabris op

Roest en Ghiotto reden tegen elkaar in de voorlaatste rit. De Italiaan ging snel van start en sloeg al snel een gat met de Lekkerkerker. Daardoor voelde Roest zich nog voordat hij op de helft van de 10 kilometer genoodzaakt te versnellen.

Maar ook Ghiotto had nog een versnelling in huis en bleef Roest zodoende de hele rit voor. In het laatste gedeelte van de race was de koek op voor Roest, die de rondetijden liet oplopen tot boven de 31 seconden. Verrassend genoeg perste de ogenschijnlijk behoorlijk vermoeide Roest er nog wel een 29,8 uit in de slotronde.

"Het zat er echt niet in vandaag", analyseerde Roest na zijn race. "Het was geen geweldige race." Ook de versnelling in de laatste rondes kwam 'niet vanzelf', vertelt Roest. "Maar dat kwam niet vanzelf, mijn benen waren echt leeg."

Voor Roest was de World Cup in Calgary niet het belangrijkste toernooi deze weken. "Dit is natuurlijk niet de wedstrijd om te pieken. Uiteindelijk wil ik op de EK allround goed zijn, omdat dat een hele zware strijd wordt tegen de Noren. Daar wil ik heel hard rijden."

Snellink haalde op de 10.000 meter een flinke hap van zijn persoonlijke record af en schaatste en passant naar het brons. In een goed opgebouwde race had hij zelfs in het tweede gedeelte nog meerdere keren een versnelling in huis.

De 21-jarige Snellink liet de ervaren Belg Bart Swings zijn hielen zien en kwam na 12.53,34 over de finish, bijna vijf seconden sneller dan zijn oude toptijd.

Rondje extra

Felix Rijhnen plakte er na tien kilometer onbedoeld nog een rondje aan vast. "Man man man, het ging drie keer mis met het rondebord, bij 10, 4 en 1 ronde te gaan", uitte de 32-jarige Duitser zijn frustratie na de race.

"De eerste twee keer had ik het door, de laatste keer niet. Ook omdat de bel niet klopte. Frustrerend, maar het ging niet om de podiumplaatsen gelukkig."

Spannende strijd op 500 meter

Kim Jun-ho pakte verrassend de zege op de 500 meter bij de wereldbekerwedstrijden in Calgary. De 27-jarige Zuid-Koreaan troefde met 34,07 Jordan Stolz en Laurent Dubreuil, die bij de vorige twee World Cups de 500 meter won, af.