Wereldbekergoud voor Kim op 500 meter, Stolz verbetert wereldrecord junioren

Kim Jun-ho heeft verrassend de zege gepakt op de 500 meter bij de wereldbekerwedstrijden in Calgary. De 27-jarige Zuid-Koreaan troefde met 34,07 Jordan Stolz en Laurent Dubreuil, die bij de vorige twee World Cups de 500 meter won, af.

Stolz was minstens net zo blij met zijn zilveren medaille als Kim met het goud. De pas 18-jarige Amerikaan verbaasde bij de eerste wereldbekerwedstrijden van dit seizoen vriend en vijand door zowel de 1.000 als de 1.500 meter te winnen. Een podiumplaats op de 500 meter zat er nog niet in, tot deze zaterdag in Calgary.

Hij gaf slechts 0,1 seconde toe op winnaar Kim en met zijn 34,08 verbeterde hij niet alleen zijn persoonlijk record, maar ook het wereldrecord voor junioren. Het oude record, dat eveneens op zijn naam stond, was 34,11.

Ntab snelste Nederlander

Dai Dai Ntab pakte in zijn carrière al vier keer wereldbekergoud op de kortste sprintafstand. Zijn laatste zege dateert echter alweer uit 2021. Dit seizoen heeft hij zijn topvorm nog niet laten zien, maar hij toonde in Calgary dat er met hem nog altijd rekening moet worden gehouden.

Voor het eerst in twee seizoenen opende hij weer eens onder de 9,7 seconden. Ntab trok die snelheid door en klokte 34,41, waarmee hij op de achtste plaats eindigde en de beste Nederlander werd.