Japanse oud-premier Abe bezoekt omstreden tempel voor oorlogsslachtoffers

Voor China en Zuid-Korea is de tempel een symbool van de voormalige militaire agressie van Japan.

Abe bezocht de tempel als premier alleen in 2013. Daar waren China en Zuid-Korea woest over, omdat zij hebben geleden onder de Japanse agressie. De VS sprak in 2013 over een "teleurstelling".

Abe trad onlangs om gezondheidsredenen af als premier. Zijn voormalige rechterhand Yoshihide Suga volgde hem op.