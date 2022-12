Takagi opnieuw sterkste op 1.500 meter, zilver voor Rijpma-de Jong

Miho Takagi is oppermachtig op de 1.500 meter dit wereldbekerseizoen. De 28-jarige Japanse won zaterdag de middellange afstand op de ijsbaan in Calgary en pakte zodoende haar derde zege op de 1.500 meter van dit wereldbekerseizoen. Antoinette Rijpma-de Jong pakte zilver.

De enige keer dat Takagi niet op het hoogste treetje van het podium stond, was vorige maand in Heerenveen. Toen werd ze geklopt door Rijpma-de Jong en pakte ze zilver.

Eerste onder 1.53

Rijpma-de Jong kwam in de voorlaatste rit op het ijs en had de tijd van Brittany Bowe als richtpunt. De Amerikaanse had 1.53,25 neergezet. Rijpma-de Jong schaatste tegen Ivanie Blondin en sloeg al snel een gat met de Canadese.

Het kloppen van de tijd van Bowe bleek geen probleem voor de 27-jarige Nederlandse. Ze finishte in 1.52,70 en was daarmee de eerste van het deelnemersveld die onder de 1.53 dook.

Van een medaille was ze toen al verzekerd, maar in de slotrit kwam Takagi nog in actie. En de Japanse liet opnieuw zien de snelste te zijn op de 1.500 meter. In haar kielzog nam ze Nadezhda Morozova mee naar een snelle tijd. De Kazachse pakte achter Rijpma-de Jong het brons.

Voor Takagi is het haar zestiende gouden wereldbekermedaille op de 1.500 meter. Ondanks de vele zeges van de Japanse, ziet Rijpma-de Jong mogelijkheden om haar te verslaan. "Ik kom steeds dichterbij", laat ze na haar race weten.