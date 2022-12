Marokko-spelers balen van arbitrage, maar zijn trots op WK-succes: 'Was geen geluk'

Sofyan Amrabat, die in Qatar zijn naam vestigde als onverzettelijke controleur op het middenveld, baalde kort na de nederlaag tegen Kroatië nog behoorlijk. "Het geeft een nare nasmaak zo'n toptoernooi met twee nederlagen af te sluiten."

"Natuurlijk is het heel speciaal wat je gedaan hebt. Je hoopt toch op iets meer, ook omdat je gelijkwaardig was aan zowel Frankrijk als Kroatië. Maar ik geloof dat alles geschreven staat en het zo moest zijn zoals het is."

Mentaliteit en toekomst

Soufiane Touzani vroeg Amrabat naar het geheim van hem en zijn broer Nordin, die op het WK van 2018 al uitblonk bij Marokko. "Wij doen altijd ons stinkende best en hebben een over-mijn-lijk-mentaliteit", verklaart de jongste Amrabat. "Zo'n toernooi is heel zwaar en je lichaam kan soms niet meer. Maar wij gaan dan toch tot het gaatje."

Amrabat is ervan overtuigd dat de wereld nog veel meer zal horen en zien van dit Marokkaanse elftal, vooral ook dankzij bondscoach Walid Regragui. "Er is nu een begin. Ook met de nieuwe coach. Hij verdient heel veel credits. We zijn voor het toernooi één keer bij elkaar geweest (Marokko speelde toen oefenduels met Chili en Paraguay, red.)."

"Als je dan dit al samen kan neerzetten, is dat geen toeval of geluk. Nu moeten we nog meer stappen gaan zetten en nóg beter worden."

Meer Afrikaanse teams

Regragui keek na de troostfinale terug op het toernooi. Hij is blij dat er op het WK van 2026 negen (of tien, via een play-off) Afrikaanse landen deel zullen nemen. "Het is jammer dat Afrika hier maar vijf teams heeft, gezien de grootte van het continent. In de toekomst zullen dat negen landen zijn en ik weet zeker dat op een dag een team uit Afrika het WK zal winnen."