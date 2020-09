Op advies van Dortmund-sterren kiest grote talent Pherai voor Zwolle

Immanuel Pherai in het shirt van Dortmund - Getty

Immanuel Pherai doet niet aan carrièreplanning. Op jonge leeftijd waagde de jeugdinternational een stap naar Borussia Dortmund, waar de grote sterren zich over de middenvelder ontfermden. Met hun goedkeuring speelt hij nu voor PEC Zwolle. "Het valt me zeker niet tegen", zegt Pherai als hij het niveau vergelijkt met dat van de trainingen bij de Duitse topclub. "De verwachtingen van mij zijn hoog. En dat mag ook er als een speler van Dortmund komt." De geboren Amsterdammer (19) stond tot deze week nog op het veld met mannen als Erling Haaland, Jadon Sancho, Marco Reus en Axel Witsel. Trainer Lucien Favre gaf hem zelfs de nodige speeltijd in de voorbereiding, waarin Pherai ook zijn doelpunten meepikte. Toch wordt Zwolle de plek waar hij zijn kunsten moet gaan vertonen. Of beter gezegd: mag vertonen. Want Duits international Reus vertrouwt erop dat Pherai in de eredivisie kan doen waar hij goed in is. En Witsel, goed voor 107 caps namens België, benadrukte de waarde van speelminuten in een competitie op het hoogste niveau. Waar veel jonge spelers zwichten voor de verleiding van het grote geld. Pherai kreeg zelfs een compliment van Witsel voor zijn beslissing. "Ik heb het er veel met hem over gehad."

"Ik ben een harde werker", stelt Pherai zich voor. "Ik doe altijd mijn stinkende best, bestrijk het hele veld. Daarbij heb ik een redelijke pass en een redelijk goed schot. In Dortmund heb ik heel veel van de grote spelers geleerd, dat hoop ik hier te laten zien." De keuze voor PEC Zwolle is een keuze voor het voetbal. "De mensen die ik hier gesproken heb, hadden allemaal hetzelfde plan met me. Een duidelijk plan, met voor mij een rol die me aansprak. Daardoor was ik snel overtuigd." Pherai is weer thuis in Nederland. En ook dat voelt natuurlijk fijn, na een paar jaar in een internaat. "Als ik daarover vertelde, vroegen mensen zich altijd af hoe ik dat vol kon houden. Ik moet zeggen dat het leven daar best goed te doen was, samen met nog zestien tot twintig andere jeugdspelers van de club." AZ Maar goed ook, want Pherai gaf er wel wat voor op. Hij maakte deel uit van de veelgeprezen jeugdopleiding bij AZ, waar hij niets dan goede herinneringen aan bewaart. "Ik heb me daar supergoed kunnen ontwikkelen, misschien heb ik daar als voetballer wel de grootste stappen gemaakt", denkt Pherai terug aan die periode. "De jeugdopleiding van AZ behoort tot de besten van Nederland, dat zie je nu wel."

Immanuel Pherai als jeugdspeler van AZ, vijf seizoenen geleden - Pro Shots

Pherai voetbalde samen met veel jongens die zaterdag tegenover hem staan. Teun Koopmeiners, Owen Wijndal en vooral Myron Boadu. "Met Myron heb ik het langste samengespeeld. Op de trainingen was het altijd een mooie strijd tussen hem en mij, in de wedstrijden vormden hij en ik een sterk duo. We hebben na mijn vertrek nog contact gehouden, hij stuurde me al een berichtje over de wedstrijd van zaterdag." Waar Boadu zelfs het grote Oranje al haalde, hoopt Pherai zich bij Zwolle weer terug in de kijker te spelen bij de nationale jeugdselecties. "Dat Myron het zo goed doet, verbaast me niets. Ikzelf heb een heel andere route gekozen. Ik heb niets uitgestippeld, dat heb ik losgelaten." Ondanks zijn zeer behoorlijke voorbereiding met Dortmund liet Favre weten dat Pherai vooral moest rekenen op speelminuten in het beloftenteam en de Youth League. "En dan is de eredivisie beter voor mijn persoonlijke ontwikkeling."

Februari 2017: Oranje onder 16 jaar - Stand: Joey Koorevaar, Terrence Douglas, Lorenzo van Kleef, Cristopher Mamengi, Joshua Zirkzee, Wouter Burger. Zittend: Shurandy Sambo, Immanuel Pherai, Vincent Schippers, Marouan Azarkan, Vicente Besuijen - AFP