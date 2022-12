Beroemde Iraanse actrice opgepakt om steun aan demonstranten

De Iraanse autoriteiten hebben actrice Taraneh Alidoosti gearresteerd. Iraanse staatsmedia schrijven dat ze verdacht wordt van het verspreiden van "nepnieuws" over de landelijke protesten tegen het regime.

Alidoosti had vorige week een bericht op Instagram geplaatst waarin ze steun betuigde aan de eerste demonstrant die wegens deelname aan de protesten geëxecuteerd werd. Deze man, Mohsen Shekari, werd op 9 december opgehangen.

"Iedere internationale organisatie die dit bloedvergieten aanschouwt en geen actie onderneemt, is een schande voor de mensheid", schreef Alidoosti.

Volgens staatsmedia is de actrice nu opgepakt omdat ze geen informatie kon aanleveren "die haar claims ondersteunen". Haar Instagramaccount lijkt verwijderd te zijn.

Oscar

De 38-jarige Alidoosti werd internationaal bekend door haar hoofdrol in de film The Salesman, die met een Oscar werd bekroond. Ze speelde ook in diverse andere films van de succesvolle Iraanse regisseur Asghar Farhadi.

Eerder sprak de actrice zich op Instagram al uit voor vrouwenrechten in haar land. In november plaatste ze een foto van zichzelf zonder hoofddoek, waarop ze een protestbord vasthield.

Al 18.000 mensen gearresteerd

Meer prominenten in de Iraanse filmindustrie zijn de afgelopen tijd gearresteerd. Zo werden twee andere bekende actrices, Hengameh Ghaziani en Katayoun Riahi, opgepakt en weer vrijgelaten. Ook zij hadden zich op sociale media uitgesproken voor de protesten.

Volgens mensenrechtenorganisaties zijn sinds het begin van de protesten in september al zeker 18.000 mensen gearresteerd en zijn er 495 mensen omgekomen.