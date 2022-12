Kankerpatiënt behandeld met stamcellen uit eigen speekselklieren

Met die gekweekte minispeekselkliertjes of speekselklierorganoïden kreeg de man via een injectie zijn eigen cellen terug. Hiermee moet hij straks weer werkende speekselklieren krijgen en geen last hebben van een droge mond.

Het Universitair Medisch Centrum in Groningen (UMCG) heeft deze week een patiënt behandeld met stamcellen uit zijn eigen speekselklieren. Het UMCG is naar eigen zeggen het eerste ziekenhuis in Nerderland dat deze behandeling heeft uitgevoerd.

Ieder jaar krijgen ongeveer 2500 mensen kanker in het hoofdhalsgebied, schrijft het ziekenhuis. Veel patiënten kunnen door bestraling genezen, maar bij 40 procent daarvan werken de speekselklieren na de behandeling niet meer goed.

Hierdoor hebben ze last van een droge mond, kunnen ze moeilijk kauwen en slikken en vermindert hun smaak. Ook is praten vaak moeilijk en wordt het gebit beschadigd.

Vervolgstudie

Of de behandeling aanslaat, is nog even afwachten. UMCG-hoogleraar radiotherapie Rob Coppes hoopt dat volgend jaar te kunnen vaststellen.

"Deze studie moet dienen als een 'proof of principle' dat een dergelijke behandeling haalbaar en veilig is. Als we een positief effect vinden, zullen we in een vervolgstudie patiënten met andere tumorlocaties behandelen die ook risico lopen op het krijgen van een droge mond na radiotherapie", zegt Coppens.

"Tevens zou bij succes de zogenaamde organoïdentechnologie ook van toepassing kunnen zijn bij andere weefsels."