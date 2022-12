Kroatië verslaat Marokko in troostfinale en wordt derde op WK

Daarna bleef het duel op en neer gaan, met Kroatië als iets sterkere partij. Ziyech liet zich nog zien met een knappe dribbel, maar zijn schot was te zacht. Op slag van rust waren het toch de Kroaten die toesloegen: Mislav Orsic krulde de bal op schitterende wijze via de paal over de kansloze keeper Yassine Bounou.

Na rust ging Marokko natuurlijk op zoek naar de 2-2, maar daarbij liet het ook ruimtes vallen. Daarom was het ook Kroatië dat meermaals gevaarlijk werd. Een schot van Orsic ging net naast en eindigde in het zijnet.

Ook Marokko was soms dreigend. In de 73ste minuut leek Achraf Hakimi een penalty te verdienen na een duw in zijn rug, maar de Qatarese scheidsrechter Abdulrahman Al-Jassim besloot anders. Iets daarvoor had hij ook aan Gvardiol geen strafschop toegekend, toen die aangetikt leek te worden door Sofyan Amrabat.

In de slotfase zette Marokko alles op alles, maar de krachten om nog een doelpunt te forceren ontbraken net. Youssef En-Nesyri kopte rakelings over.

Zo eindigt de ploeg van Walid Regragui zijn sprookjesachtige WK als vierde. Het brons is voor Luka Modric en de zijnen.