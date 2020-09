Etappe 20: Sloveens kampioen tijdrijden moet minuut goedmaken op Roglic

De klimtijdrit leidt de renners een voor een naar de top naar La Planche des Belles Filles, een bekende aankomstplaats in de Ronde van Frankrijk. Vier keer eerder was de eindstreep hier getrokken, maar nog nooit was de berg van de eerste categorie het toneel voor een tijdrit.

Daarna troffen de twee elkaar pas weer in een tijdrit bij het nationale kampioenschap van Slovenië, afgelopen juni. De 21-jarige Pogacar was negen seconden sneller dan Roglic over een bergachtig parcours van zestien kilometer.

De enige grote ronde waarin de Slovenen tegen elkaar streden in een individuele tijdrit was de Vuelta van 2019. Roglic won, Pogacar werd elfde op bijna anderhalve minuut.

Grote namen hebben op deze berg de armen omhoog mogen steken. Chris Froome bleef in 2012 Cadel Evans en zijn ploeggenoot Bradley Wiggins nipt voor. Twee jaar later was de Italiaan Vincenzo Nibali de sterkste op La Planche des Belles Filles en in 2017 zegevierde Fabio Aru op de top van de berg.

Vorig jaar was het een Belgisch feestje op de berg in de Vogezen. Dylan Teuns was de snelste van de kopgroep, waar ook zijn landgenoot Xandro Meurisse deel van uitmaakte.