Twee bewoners opgepakt voor brand in azc Middelburg

De politie heeft twee mannen, van 28 en 22 jaar, aangehouden op verdenking van brandstichting in een asielzoekerscentrum in Middelburg. De Veiligheidsregio Zeeland spreekt van een "korte, hevige brand" die tussen 08.00 en 11.00 uur in het azc woedde.

De brand begon op de vierde verdieping van het gebouw. Bewoners zeiden eerder vandaag tegen Omroep Zeeland dat het vuur is aangestoken door twee mannen die ruzie met elkaar hadden.

De verdachten worden door de politie verhoord. Zodra het gebouw veilig is, wordt ook sporenonderzoek gedaan.

Drie gewonden moesten naar het ziekenhuis om behandeld te worden. Een van hen is een brandweerman. Nog eens vijf mensen zijn ter plekke door ambulancepersoneel behandeld.

Voorlopig niet terug

De 280 mensen die in het azc wonen, zijn overgebracht naar een nabijgelegen sporthal. Burgemeester Harald Bergmann heeft vanmiddag een bezoek gebracht aan de geëvacueerde bewoners. "Vreselijk dat de mensen dit moeten meemaken. Een brand heeft altijd enorme impact op mensen."

De burgemeester zegt dat er in de sporthal maaltijden en sokken worden uitgedeeld.

Zo'n 90 bewoners van de derde en vierde verdieping van het gebouw kunnen volgens de Veiligheidsregio voorlopig niet terug. Voor hen moet een tijdelijke opvanglocatie gevonden worden.