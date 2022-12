Topdag voor schaatsers, ook morgen kan er nog worden geschaatst

Ook op ondiepe plassen, uiterwaarden en in natuurgebieden werd volop geschaatst. Lang niet overal was het even veilig. Nadat een aantal mensen in de buurt van Maarssen door het ijs was gezakt, spande de gemeente Stichtse Vecht afzetlinten rond wakken, meldt RTV Utrecht . "Het ijs is onbetrouwbaar en de kwaliteit van het ijs lijkt nu verder af te nemen", waarschuwde de gemeente.

Maar de ijspret overheerste. Zoals op de Poel, de plas midden in het oude centrum van Amstelveen, waar jong en oud rondjes trokken om het Raadhuis. "Het rondje is prima, beter dan twee jaar geleden", aldus een schaatser bij NH Nieuws . "Er ligt geen sneeuw, dus je komt geen opgevroren bobbels tegen. Het ijs zingt wel behoorlijk!"

"Morgen kan er zeker nog worden geschaatst", zegt weervrouw Willemijn Hoebert. Maar in de loop van de morgenavond gaat het regenen en wordt vanuit het zuidwesten steeds zachtere lucht aangevoerd. "Maandag wordt het zeven graden, dinsdag elf... Ja, dan is het wel afgelopen met de ijspret."

Op de Hooge Boezem in het Zuid-Hollandse Haastrecht werd al sinds gisteren volop geschaatst. "Het lijkt wel een kilometerlange ijsbaan", zegt een van de schaatsers daar bij Omroep West. Hij doelt op een ronde die is uitgezet langs de randen van een plas. "Er zitten weinig scheuren in en de kwaliteit is goed."

Waarschijnlijk is dit voorlopig het laatste weekeinde dat geschaatst kan worden. "Koffie, thee, chocolademelk. Het is onderweg en we gaan er wat moois van maken", aldus ijsmeester Gerrit Finkers vanochtend vroeg in het Overijsselse Wierden bij RTV Oost. Hij is dan al uren in touw en is het nog steeds. Maar dat maakt hem niet uit. "We kunnen weer rondjes gaan rijden!"