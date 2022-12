Groot deel buit spectaculaire juwelenroof Dresden weer terecht

Meer dan drie jaar na de spectaculaire kunstroof in het historisch museum Grünes Gewölbe in Dresden is een groot deel van de buit weer terecht. Rechercheurs hebben afgelopen nacht in Berlijn 31 afzonderlijke stukken teruggevonden, melden de politie en het openbaar ministerie van Dresden vandaag.

In de vroege ochtend van 25 november 2019 namen dieven 21 kostbare koninklijke sieraden mee die bezet waren met in totaal 4300 ­diamanten en briljanten. De verzekerde waarde van de buit ligt op 113 miljoen euro, maar kunsthistorici spraken over een verlies van cultureel erfgoed dat niet in cijfers valt uit te drukken. Het was een 'aanslag op de culturele identiteit van alle Saksen', klonk het. Het grootste deel van de buit is nu teruggevonden.

Gesprekken met advocaten

De in beslag genomen voorwerpen zijn onder bescherming van speciale politie-eenheden overgebracht naar Dresden. Daar worden ze eerst forensisch onderzocht op sporen. Vervolgens onderzoeken kunstspecialisten ze op authenticiteit en volledigheid. "Na een eerste inspectie zijn er 31 afzonderlijke stukken, waaronder verschillende stukken die compleet lijken", zegt het OM vandaag.

De Duitse politie is ervan overtuigd dat de Remmo-clan, een beruchte Arabisch-Duitse familie die in Berlijn een deel van de drugshandel in handen heeft, achter de roof zit. In Dresden loopt sinds begin dit jaar een proces tegen zes mannen uit de clan die verdacht worden van diefstal en brandstichting.

De vondst van de waardevolle stukken volgde volgens de onderzoekers op gesprekken met de advocaten van de verdachten.

Revolver en tralies in autowrak

De daders wisten binnen te komen door een raam in te slaan, nadat ze door brandstichting in een elektriciteitskastje een stroomstoring hadden veroorzaakt. In vijf minuten roofden ze een vitrine met topstukken leeg.

Het beveiligingspersoneel was ook in het gebouw en belde 112, maar toen de politie aankwam, waren de daders al ontsnapt. De inbrekers vluchtten weg in een Audi A6, die ze enkele kilometers verderop in een ondergrondse parkeergarage in brand staken.

Twee rechercheurs van de politie meldden dat naast een revolver en munitie ook een koevoet in het uitgebrande wrak gevonden werd, schrijft Bild. Daarnaast werden tralies gevonden van het raam waardoor de daders de schatkamer waren ingekomen.

Beelden van de roof: