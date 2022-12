Vanavond op tv: Poetin naar Belarus • Gevecht om FM-frequenties • Bidden voor 'koning voetbal' Pele •

Poetin bezoekt bondgenoot Belarus De Russische president Vladimir Poetin bezoekt maandag Belarus. Daar ontmoet hij de Belarussische president Aleksandr Loekasjenko, zijn bondgenoot. Russische troepen vielen Oekraïne aan het begin van de oorlog vanaf Belarussisch grondgebied aan. De afgelopen maanden is de aanwezigheid van Russische strijdkrachten in Belarus toegenomen. Wat zal de ontmoeting betekenen voor de oorlog in Oekraïne? We praten erover met verslaggever Gert-Jan Dennekamp.

Gevecht om FM-frequenties De radiowereld kijkt gespannen uit naar dinsdag. Dan doet de rechter uitspraak in een zaak die de macht van commerciele radioreuzen aan het wankelen kan brengen. Het gaat allemaal om FM-frequenties. Die zijn belangrijk, want bijna de helft van alle mensen luistert altijd nog via FM naar de radio. Maar in Nederland kunnen via FM-frequenties maximaal dertien zenders in heel Nederland worden uitgezonden.