Lange rijen voor de wasstraat in Zevenbergen na asbestvervuiling

Voor de tweede achtereenvolgende dag wordt in het West-Brabantse dorp Zevenbergen met man en macht gewerkt om een hele wijk asbestvrij te maken.

Nadat de wijk Bosselaar Zuid gisternacht was afgesloten, mochten bewoners gisteren te voet de wijk uit. Vandaag mogen ze ook met de auto weg, maar pas nadat medewerkers van een schoonmaakbedrijf hun voertuig hebben schoongespoten. Dat levert lange rijen op voor de wasstraat.

In het dorp klinkt begrip voor de maatregelen, maar er is ook kritiek. "Ik denk dat de gemeente het nu extra goed doet, omdat ze bij grote calamiteiten in het verleden niet voorzichtig genoeg zou zijn geweest. Het is allemaal wel erg hermetisch afgezet", zegt een dorpsbewoner bij Omroep Brabant.

In Bosselaar Zuid was donderdagavond brand in een aantal loodsen. Daarbij kwam asbest vrij uit de golfplaten daken. De gemeente raadde de bewoners aanvankelijk dringend af om naar buiten te gaan. Later is het beleid iets versoepeld: nu geldt het advies om binnen te blijven. Kinderen kunnen het beste niet buiten spelen en het advies is ook om honden en katten binnen te houden.

Groene kaart

Wie dat wil mag met de auto weg. maar dus alleen als die schoongespoeld is. Iedereen die haar of zijn wagen heeft ontsmet, krijgt een groene kaart om het dorp te verlaten en om er terug te keren.

De gemeente geeft toe dat de maatregelen verregaand zijn, maar volgens een woordvoerster is er geen alternatief om te voorkomen dat asbest zich verder verspreidt.