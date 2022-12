Dode bij ongeluk met ambulance bij Culemborg

Bij een aanrijding tussen een ambulance en een personenauto is vanmiddag de inzittende van de auto om het leven gekomen.

De voertuigen reden frontaal op elkaar. Het ambulancepersoneel raakte licht gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis, aldus de politie.

Het ongeluk gebeurde rond 13.00 uur op de provinciale weg tussen Culemborg en Lienden, meldt Omroep Gelderland.

Over de toedracht van het ongeluk bestaat nog veel onduidelijkheid. Zo is nog onbekend of de ambulance met zwaailicht en sirene reed en/of bezig was met een spoedrit. De politie is een onderzoek begonnen.