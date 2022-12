Duitsland neemt eerste drijvende lng-terminal in gebruik

Bondskanselier Scholz heeft in Wilhelmshaven in Noord-Duitsland de eerste Duitse lng-terminal in gebruik genomen. Over zee aangeleverd vloeibaar aardgas wordt daar in een drijvende terminal in gas omgezet, waarna het in het Duitse aardgasnet wordt gepompt.

De installatie werd in een recordtijd van tien maanden aangelegd. "Dit is het tempo waarmee het nieuwe Duitsland infrastructuur aanlegt. Laat het een voorbeeld zijn voor de aanleg van vele, vele andere projecten", zei Scholz.

Voor het einde van het volgend jaar moeten nog vier lng-terminals gereedkomen. Alle terminals samen moeten, na het wegvallen van de leveranties uit Rusland, in een derde van de Duitse aardgasbehoefte kunnen voorzien. Bij de bouw van de terminal in Brunsbüttel is ook de Nederlandse Gasunie betrokken.