Angelina Jolie stopt met werk voor VN-vluchtelingenorganisatie

Na ruim twintig jaar legt Angelina Jolie haar werk voor VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR neer. De Amerikaanse actrice blijft zich inzetten voor humanitaire zaken en mensenrechtenkwesties, staat in een gezamenlijke verklaring, maar Jolie zegt dat ze dat nu graag vanuit een andere rol wil doen, Daarbij wil ze rechtstreeks contact met vluchtelingen en lokale organisaties.

De actrice begon in 2001 op 26-jarige leeftijd als ambassadeur voor de UNHCR. Elf jaar later werd ze aangesteld als speciaal gezant. In die hoedanigheid bezocht ze tientallen vluchtelingenkampen en reisde ze af naar conflictgebieden als Jemen, Irak en recent ook Oekraïne.

Op Instagram schrijft de inmiddels 47-jarige Jolie dat ze de rest van haar leven met vluchtelingen wil werken. Ze zegt dat ze nog steeds gelooft in "veel dingen die de VN doet", vooral als het gaat om het redden van levens door noodhulp.

Opiniestuk

Behalve voor vluchtelingen zet Jolie, bekend van films als Mr. & Mrs. Smith en Lara Croft: Tomb Raider, zich al jaren in voor vrouwenrechten. Ook vraagt ze geregeld aandacht voor seksueel geweld in conflictgebieden.

Vorige maand noemde ze het in een opiniestuk in The Guardian nog zeer pijnlijk en frustrerend dat overheden er op dat vlak niet in slagen om vooruitgang te boeken. "We bespreken de verschrikkingen en zijn het erover eens dat die nooit meer mogen gebeuren," schreef ze, "maar als het gaat om moeilijke keuzes over hoe we die beloftes moeten uitvoeren, lopen we steeds tegen dezelfde problemen aan".

In het opiniestuk keerde Jolie zich ook tegen het vetorecht dat sommige leden van de VN-veiligheidsraad in haar ogen "misbruiken, zoals in het geval van Syrië". Eerder hielden Russische en Chinese veto's VN-noodhulp voor Syrische vluchtelingen tegen.

Verschil gemaakt

UNHRC-baas Filippo Grandi zegt dat Jolie gedurende lange tijd een belangrijke humanitaire partner is geweest van de vluchtelingenorganisatie. "We zijn haar dankbaar voor haar betrokkenheid en het verschil dat ze heeft gemaakt voor vluchtelingen."

Grandi zegt dat hij de wens van Jolie steunt om haar betrokkenheid op een andere manier te tonen. "Ik weet dat de vluchtelingenzaak haar na aan het hart zal blijven, en ik ben er zeker van dat ze dezelfde passie en aandacht zal besteden aan een bredere humanitaire portefeuille."