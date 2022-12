Fietser dood na val van gladde dijk in Brielle

Hulpdiensten hebben vanochtend een dode man uit een sloot in Brielle gehaald. De politie vermoedt dat de fietser door de gladheid van de dijk is geraakt en in het water van de sloot is bevroren.

Een voorbijganger zag de fietser rond 09.30 uur in de sloot liggen en belde 112, meldt de regionale omroep Rijnmond. De man was toen al overleden.

Het is onduidelijk hoelang de man in de sloot heeft gelegen. Voor alle zekerheid doet de politie ook nog forensisch onderzoek, maar een woordvoerder zegt dat alles wijst op een "noodlottig ongeval".

Code geel

Vanaf vrijdagavond tot aan het begin van de middag vandaag had het KNMI code geel afgekondigd wegens gladheid in het hele land. Gisteren kwam in de Zeeuwse plaats Kapelle een 50-jarige automobiliste om het leven toen haar auto te water raakte. De politie doet nog onderzoek, maar zegt dat de gladheid vermoedelijk de oorzaak is.

Ziekenhuizen hebben het erg druk met mensen die gevallen zijn. Alleen al op de afdeling spoedeisende hulp van het ziekenhuis in Goes meldden zich binnen 24 uur ruim honderd mensen met botbreuken. Het hoofd van de afdeling spoedeisende hulp noemt dat aantal bij Omroep Zeeland zeer extreem'.

Het KNMI waarschuwt voor morgenavond opnieuw met code geel. Dan trekt een neerslaggebied van zuidwest naar noordoost over het land. Aan de voorzijde van dit gebied kan het glad worden door ijzel en/of neerslag op een bevroren ondergrond, aldus het KNMI.

De gladheid houdt enkele uren aan, in het midden van het land tot middernacht, in het noordoosten tot 02.00 uur, om daarna geleidelijk te verdwijnen. Vanaf dan is het in ieder geval tot de kerstdagen zacht en regenachtig.