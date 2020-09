Lid Amerikaanse Hooggerechtshof Ruth Bader Ginsburg overleden

De Amerikaanse rechter Ruth Bader Ginsburg is op 87-jarige leeftijd overleden. Ze leed aan alvleesklierkanker.

Ginsburg was een van de bekendste rechters van de VS en was een van de negen leden van het Amerikaanse Hooggerechtshof. Dat werd zij in 1993, toen president Bill Clinton haar voordroeg.

De rechter stond bekend als progressief en was voorvechter van vrouwenrechten. Als advocaat won ze meerdere zaken waarin ze gelijkheid probeerde te krijgen tussen mannen en vrouwen.

Nu Ginsburg is overleden mag president Trump een opvolger voordragen. Dat zal hoogstwaarschijnlijk een conservatieve rechter zijn. De verwachting is dat het Hooggerechtshof, dat nu al in meerderheid conservatief is, daardoor nog verder naar rechts zal opschuiven.

Vervanger

De dood van Ginsburg zal waarschijnlijk leiden tot een verhit debat in politiek Amerika over de vraag of Trump nog voor de verkiezingen in november een vervanger moet voordragen. De leider van de Democraten in de Amerikaanse Senaat heeft al gezegd dat wat hem betreft de vacature pas na november ingevuld moet worden.

De voorgedragen kandidaat hoeft alleen maar door de Senaat goedgekeurd te worden. Daar hebben de Reublikeinen de meerderheid. Het Huis van Afgevaardigden heeft er niets over te zeggen. Daar zijn de Democraten in de meerderheid.

In een verklaring die Ginsburg vlak voor haar dood liet optekenen zei ze dat haar grootste wens was dat er pas een nieuwe rechter zou worden benoemd na de presidentsverkiezingen van begin november. De verklaring werd voorgelezen door haar kleindochter.

President Trump noemde haar in een reactie een geweldige vrouw, die een geweldig leven heeft geleefd. Hillary Clinton, die in 2016 de verkiezingen van Donald Trump verloor zegt in een reactie dat Ginsburg de weg heeft vrijgemaakt voor heel veel vrouwen, "mezelf inbegrepen".