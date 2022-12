Hapjes, drankjes en livemuziek op eerste nachttrein Maastricht-Schiphol

Op het traject Maastricht-Schiphol heeft vannacht voor het eerst een nachttrein gereden. De trein van de regionale vervoerder Arriva vertrok om 01.01 uur uit Maastricht en reed via onder andere Eindhoven, Utrecht en Amsterdam-Zuid naar Schiphol. Daar kwam hij om 03.15 uur aan.

De nachttrein gaat voortaan elke vrijdagnacht rijden. Arriva maakt voor de verbinding gebruik van nieuwe Europese wetgeving, meldt 1Limburg.

Sinds vorig jaar kunnen vervoerders verbindingen aanbieden, waarbij geen overheidsconcessie nodig is als ze zelf de financiële risico's dragen. De wekelijkse trein tussen Maastricht en Schiphol is de eerste verbinding. Over een paar weken laat Arriva ook in de nacht vrijdag op zaterdag een trein tussen Groningen en Schiphol rijden.

Arriva is een volledige dochter van de Duitse spoorwegen en wil graag de concurrentie aan met de NS. Vandaar ook dat de nachttrein zijn eindpunt op Schiphol heeft: Arriva hoopt zo vooral vakantiegangers te vervoeren voor een vroege vlucht vanaf Schiphol. Het kaartje voor de nachttrein kost 10 euro, beduidend minder dan de 27,90 euro die NS rekent voor een enkeltje Maastricht-Schiphol.

Staking

Op de eerste rit vannacht werden hapjes en drankjes uitgedeeld en trad onder andere de Nederlandstalige band Wies op. Daarbij werden de vele problemen waar Arriva mee kampt even op een zijspoor gezet. Gisteren en eergisteren bijvoorbeeld staakten de machinisten en stewards van Arriva in het noorden van Nederland omdat ze tien procent loonsverhoging eisen.

Voor komende maandag staan nieuwe stakingsacties van Arriva-personeel gepland. De directie van Arriva wil voorlopig niet verder gaan dan vijf procent.

De provincies Groningen en Limburg dreigen ook met boetes voor Arriva omdat de afgelopen maanden tal van regionale treinen en bussen zijn uitgevallen. Dat komt volgens Arriva vooral door het personeelstekort.

Einde nachtbussen

Personeelstekort leidt er ook toe dat de nachtbussen waarmee Arriva uitgaanspubliek vanuit Breda vervoerde dit weekeinde voor het laatst rijden. Eerder stopte de vervoerder ook al met de nachtbussen die vanuit Tilburg en Den Bosch reden.

"We betreuren het om deze beslissing te moeten nemen. Zeker nu het uitgaansleven in de weekenden in de grote steden weer op gang is gekomen", aldus de vervoerder op de website. "Echter, ook uitzendbureaus of onze samenwerkingspartners kunnen onvoldoende chauffeurs leveren voor een betrouwbare dienstregeling op deze lijnen."

Op de nieuwe nachtlijn van Arriva lijken al die problemen geen weerslag te hebben, al verliep niet alles volgens het spoorboekje. De trein had om 05.40 uur weer moeten vertrekken van Schiphol terug naar Maastricht, maar vertrok bijna anderhalf uur later.