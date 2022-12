Oppermachtige Schulting pakt wereldbekergoud op de 500 meter, Van Kerkhof brons

Suzanne Schulting heeft in Almaty haar vierde individuele wereldbekergoud van dit seizoen veroverd. Op de 500 meter was ze zaterdag oppermachtig.

Het is haar vijfde individuele gouden medaille van dit seizoen. Yara van Kerkhof won brons, met dank toch wel aan de val van Selma Poutsma die steady tweede lag, maar struikelde en in de boarding belandde.

Het was een bijzondere wedstrijd, want er stonden maar liefst drie Nederlandse vrouwen aan de start. Schulting, Poutsma en Van Kerkhof.

Stevig eerste

Met haar zege verstevigt Schulting haar eerste plek in het allround wereldbekerklassement, waarbij de resultaten op alle individuele afstanden worden meegerekend. De leiding daarvan nam ze vorig weekend over van landgenote Xandra Velzeboer.

De 21-jarige Velzeboer was vorig weekend vanwege ziekte niet aanwezig in Kazachstan. Dit weekend stond ze in de finale 1500 meter, maar viel ze al vroeg uit na een botsing. Zij staat nu achtste in het allround wereldbekerklassement, Van Kerkhof veertiende.