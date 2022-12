Marokko-fan Othman stal per ongeluk Afrikaanse harten: 'Moest hun dans eerst leren'

Tijdens de WK-wedstrijd Senegal-Ecuador richten de camera's zich op het vak met fanatiek dansende Senegalsupporters. Precies in het midden van die grote groep groen-geel-rood uitgedoste fans, staat opeens één vreemde eend in de bijt: een jonge, lachende man met een Marokko-sjaal om, die net zo uitbundig danst als de mensen om hem heen. Het ging de afgelopen week veel over de enorme steun die het Marokkaanse elftal kreeg bij zijn verrassende zegetocht op het WK in Qatar. In aanloop naar de halve finale tegen Frankrijk leek heel Afrika achter Marokko te staan. Maar Marokko-supporter Othman (23) stal onbedoeld al in de poulefase van het toernooi de harten van Afrikaanse voetballiefhebbers.

Othman, opgegroeid in het Marokkaanse Salé, had naast tickets voor de wedstrijden van Marokko ook een kaartje voor Senegal-Ecuador bemachtigd. Onderweg naar het Khalifa International Stadion raakte hij aan de praat met een Senegal-fan, vertelt hij. "Er kwam opeens een Senegalese man naar me toe. Hij vroeg me of ik een Marokkaan was. De man vertelde dat hij jaren in Rabat heeft gewoond. En Marokko een warm hart toedraagt. Zelf kom ik uit Salé, een stad vlak bij Rabat. Dus het was alsof ik een broeder tegenkwam uit Marokko." Danspasjes uitgelegd Na dat leuke gesprek stond Othman voor hij het wist in het vak met de fanatieke Senegalese supporters, die trommelend en dansend de sfeer bepaalden. Nederlandse tv-kijkers ergerden zich soms aan het geluid van hun constante getrommel, maar Othman niet. Die vond het prachtig. Zijn eerste instinct was dan ook: meedansen! "De Senegalezen wilden me eerst laten zien hoe hun dansjes gaan, daarna mocht ik meedoen."

Al dansend met zijn nieuwe vrienden zag Othman Senegal winnen en de achtste finales bereiken. Hij had geen idee dat hij ondertussen volkomen viral was gegaan. De regie bracht die groep dansende Senegal-fans veelvuldig in beeld en op internet was het niemand ontgaan dat er tussen al die Senegalezen één op het oog totaal willekeurige Marokko-fan stond. Op sociale media reageerden mensen enthousiast: "Dit is de geest van Mama Afrika", "Dit is zo mooi: #TeamAfrica". Zeker voetbalminnend Senegal en Marokko vonden elkaar. Dat bleek ook al kort voor het toernooi, toen Marokkaanse fans zij aan zij met Senegalese supporters de naam van de geblesseerde ster Sadio Mané scandeerden in de straten van Doha. De twee landen onderhouden van oudsher goede banden met elkaar. Afrikaans broederschap Na bijna twee uur dansen, liep Othman het Khalifa International Stadium uit. En opnieuw kwam er een Senegalese man op hem af. "Het was een journalist. Hij liet me mijn filmpjes zien op sociale media. Ik moest echt keihard lachen. Ik vond het geweldig!" Opeens was Othman een ludiek symbool van Afrikaans broederschap geworden. De Senegalese pers stond te trappelen hem te spreken. In Senegal werd hij even een beroemdheid. En in diezelfde week ging er in Marokko een video rond van een Senegal-fan die het Marokkaanse volkslied zong, foutloos en met perfect Arabisch accent.

Othman had de smaak daarna wel te pakken. Tot groot vermaak van mensen op sociale media dook hij in de achtste finale tegen Engeland wéér op tussen de Senegal-fans. En onder Marokkanen ging niet alleen het filmpje van hem dansend met Senegalese voetbalsupporters viraal. Othman kwam ook in beeld tijdens Marokko-Spanje. Ditmaal niet dansend, maar intens biddend om de goede afloop.