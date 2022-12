Rusland werft arbeidsmigranten uit Centraal-Azië voor oorlog in Oekraïne

Rusland heeft dringend behoefte aan arbeidsmigranten uit Centraal-Azië, zowel om de economie overeind te houden als om te dienen in het leger voor de oorlog in Oekraïne. Deze week werden de visumvoorwaarden voor arbeidsmigranten uit buurlanden versoepeld. En wie zich aanmeldt voor het Russische leger, kan binnen een jaar een Russisch paspoort krijgen. Voorheen duurde dat vijf jaar. In Rusland werken miljoenen arbeidsmigranten uit Oezbekistan, Tadzjikistan en Kirgizië. Precieze cijfers zijn er niet, omdat een deel van de arbeidsmigranten in de illegaliteit zitten. Deze vaak jonge mannen zijn zeer welkom in het Russische leger, dat met de hoge sterftecijfers in Oekraïne en het stroperige offensief behoefte heeft aan nieuwe aanwas. De oproep in het Oezbeeks voor het Russische leger verscheen deze week in een bus in Moskou:

🇺🇿 Advertisement on the bus in #Uzbek:



"When entering military service under a contract in the Armed Forces of #Russia, you can easily obtain Russian citizenship in accordance with the decree of the President of Russia" pic.twitter.com/fxsQCmGtfT — David Moroney (@David__Moroney) December 10, 2022

Vooral in de begindagen van de mobilisatie werden veel arbeidsmigranten opgeroepen voor het Russische leger, vertelt de Russische mensenrechtenactivist Valentina Tsjoepik. "Het ging toen om duizenden mensen per dag", vertelt zij vanuit de Armeense hoofdstad Jerevan, waar zij noodgedwongen naartoe is verhuisd. "Inmiddels gaat het om lagere aantallen." Het Russische ministerie van Defensie heeft een rekruteringsbureau geopend in het aanmeldcentrum voor migranten, net buiten Moskou. Volgens de autoriteiten hebben 'enkele honderden' migranten 'vrijwillig' voor het leger gekozen, maar het is niet duidelijk hoe betrouwbaar deze cijfers zijn. Mensenrechtenactivisten zeggen namelijk dat er meerdere voorbeelden zijn van migranten die onder dwang worden opgenomen in het leger. Een Tadzjiekse mensenrechtenactivist vertelt Radio Free Europe dat illegale migranten worden opgepakt en vervolgens de harde keuze krijgen: dienen aan het front in Oekraïne of deportatie uit Rusland.

NOS-Ruslandcorrespondent Iris de Graaf: "De Russische autoriteiten zien het dienen in het leger in ruil voor staatsburgerschap als een win-winsituatie. Er wordt gezegd: 'Migranten krijgen een goed salaris en versneld staatsburgerschap, in plaats van dat ze corrupte oplossingen moeten zoeken zoals een nephuwelijk of nepadoptie.' Voor de arbeidsmigranten is het maar de vraag of het een win-winsituatie is. We zien op sociale media regelmatig verhalen voorbijkomen van 'gedwongen mobilisatie'. Hoewel die verhalen lastig te verifiëren zijn, lijkt de politie bewust op zoek te gaan naar deze kwetsbare groepen door bijvoorbeeld hostels of appartementen waar veel migranten samenwonen in te vallen, om ze vervolgens te intimideren en chanteren om zich aan te melden bij het leger. Datzelfde gebeurt ook bij willekeurige aanhoudingen op straat of bij metrostations, waarbij mensen van wie de papieren niet op orde zijn meegenomen kunnen worden en zeer waarschijnlijk voor dezelfde keuze komen te staan: arrestatie of deportatie, of 'vrijwillig dienen'.

Kirgizië, Tadzjikistan en Oezbekistan hebben hun burgers in Rusland opgeroepen niet deel te nemen in de oorlog tegen Oekraïne. De landen dreigen met strafrechtelijke vervolging als de arbeidsmigranten toch in het Russische leger dienen. Het hoogste geestelijke orgaan van Oezbekistan heeft moslims verboden te vechten "in andermans oorlog". Het vooruitzicht van een Russisch paspoort werkt zeer aanlokkelijk voor de migranten uit Centraal-Azië. De Oezbeekse, Tadzjiekse en Kirgizische economieën draaien voor een belangrijk deel op de verdiensten van arbeidsmigranten in Rusland. Maar wie een paspoort aanneemt, komt in aanmerking voor dienstplicht en mobilisatie. Volgens Valentina Tsjoepik, die opkomt voor de rechten van migranten in Rusland, werd dit lange tijd niet goed beseft door de arbeidsmigranten. "Toen de mobilisatie begon, zijn mensenrechtenactivisten als ik een actieve informatiecampagne begonnen en hebben we tientallen interviews gegeven aan media in de herkomstlanden." Vanuit de EEU-landen wordt het eenvoudiger om in Rusland te werken:

Kaart van Centraal-Azië - NOS