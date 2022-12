WK kortebaan: De Waard zwemt PR op vlinderslag, bijrol Nederlandse estafetteploegen

De Waard was in de series ook al onder haar persoonlijk record gedoken. De finale van de 100 meter vlinderslag is op zondag, omstreeks 9.35 uur.

De Waard toonde daarna op de 100 meter vlinderslag dat ze in goede vorm steekt. Ze haalde met een persoonlijk record (56,40) de finale door 0,52 van haar eerdere toptijd, gezwommen bij de World Cup in Berlijn in oktober, af te zwemmen.

Kira Toussaint, Tes Schouten, Kim Busch en Valerie van Loon hadden in de series ook al de vijfde tijd neergezet. In de finale namen Maaike de Waard en Marrit Steenbergen de plaatsen in van Busch en Van Loon, maar ook nu was vijfde het hoogst haalbare.

De Nederlandse estafettezwemsters zijn er op de WK kortebaan in Melbourne niet in geslaagd een medaille te winnen in de finale van de 4x50 meter wisselslag. De Oranjevrouwen werden met 1.43,73 vijfde.

De Nederlandse zwemmers speelden in de finale van de 4x50 meter wisselslag eveneens geen rol van betekenis. De mannenploeg werd in 1.33,43 achtste en laatste.

Stan Pijnenburg, Caspar Corbeau, Nyls Korstanje en Kenzo Simons hadden in de series nog de zesde tijd gezwommen. In de finale nam Thom de Boer de plaats in van Simons, maar ook de andere ploegen stelden hun toppers op en in dat veld had Nederland niets in te brengen.

Italië won met Lorenzo Mora, Nicolo Martinenghi, Matteo Rivolta en Leonardo Deplano het goud. De Italianen doken met 1.29,72 0,42 onder het eigen wereldrecord uit 2021.

Korstanje mist finale

Korstanje wist zich op de 100 meter wisselslag niet voor de finale te plaatsen. Na de vijftiende tijd in de series, kwam hij in de halve finales met 50,59 tot de veertiende tijd. De Amerikaan Chad le Clos was met 48,98 het snelst.