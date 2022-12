Uitslaande brand in azc Middelburg, 280 bewoners geëvacueerd

In een asielzoekerscentrum in Middelburg is vanmorgen rond 08.00 uur brand uitgebroken. Drie woningen zijn daarbij beschadigd, meldt de veiligheidsregio.

De 280 bewoners die op het moment van de brand in het gebouw waren, zijn tijdelijk overgebracht naar een naastgelegen sporthal. Enkelen van hen zijn onderzocht door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd.

De brand ontstond op de bovenste etage van het azc, dat vier verdiepingen telt. Volgens meerdere bewoners is het vuur aangestoken door mannen die ruzie hadden, schrijft Omroep Zeeland. "Die mannen hebben elke dag ruzie", zegt een van hen tegen de omroep. "Ze waren aan het drinken en wiet roken. Daarna is het vuur aangestoken."

De politie onderzoekt nog of er mogelijk iets strafbaars is gebeurd rond het ontstaan van de brand, laat een woordvoerder weten aan persbureau ANP.