Utrechtse ijsbaan nog voor de opening gesloopt door vandalen

Nog voordat de ijsbaan in de Utrechtse wijk Overvecht open kon, is die gisteren kapotgemaakt. Vandalen hebben het zorgvuldig opgespoten ijs stukgehakt, waarschijnlijk ook met stenen.

"Het is een klein groepje dat het verpest", zegt Robbert van Vliet van ijsclub Siberia bij RTV Utrecht. "Ik baal dat dit weer een negatief beeld geeft van de wijk, want het overgrote deel was zo welwillend en had er zo veel zin in."

De ijsbaan zou vanochtend opengaan. De vierhonderd leenschaatsen lagen al klaar, de poffertjes en warme chocomel waren al geregeld voor dit weekend.

Van Vliet vermoedt dat een groep kinderen uit de wijk schuldig is. Hij overweegt aangifte te doen bij de politie. "Dit is een schadepost van ongeveer 2000 euro, schat ik. We beraden ons op aangifte."

-7 in Overvecht

"Nu zit ik met een kater". zegt Van Vliet. Hij vindt het vooral zielig voor de mensen uit de buurt. "Ik sprak net nog een jongetje van 8 à 9 jaar. Hij had meegeholpen de baan op te bouwen en vroeg nog of we niet open kunnen met het kleine deel van de baan dat nog heel is. Zo aandoenlijk."

IJsbaan Siberia wordt traditiegetrouw opgespoten op een grasveldje midden in Overvecht. Van Vliet had samen met de andere vrijwilligers een 'eigen' weerman om advies gevraagd: Arie Verrips, de voormalige weerman van RTV Utrecht.

"Hij kon op detailniveau vertellen wanneer we het water moesten opspuiten. Dat komt heel nauw. Per buurt verschillen de temperaturen heel erg. Zo was het afgelopen week in Overvecht een keer -7 terwijl het in het centrum -3 graden was."

Uiteindelijk is het allemaal voor niets geweest, dit keer. Maar Van Vliet is niet van plan om bij de pakken neer te zitten. Bij een volgende vorstperiode komt er een nieuwe ijsbaan in Overvecht, belooft hij.