In Nederland teruggevonden film Mardi Gras (1898) in nationale filmlijst VS

In Nederland teruggevonden opnames van een parade in New Orleans zijn opgenomen in de National Film Registry van de VS. Het in 1898 gemaakte Mardi Grass Carnaval is de oudste film van het carnavalsfeest en werd dit jaar opgespoord in de collectie van filmmuseum Eye.

Op de beelden, net geen twee minuten lang, trekt een bonte stoet met meerdere praalwagens door de straten van New Orleans. De beelden werden gevonden toen het Louisiana State Museum voor een tentoonstelling over het volksfeest op zoek ging naar de oudste registratie ervan.

Dat bleek een 68mm-filmpje te zijn uit een van de oudste collecties van Eye, het archief van een Amerikaans bioscoopjournaal. Het was al in 1998 geconserveerd, maar toen had niemand door hoe uniek het beeld was. Eye hoopt dat nu de overige ongeveer 200 films uit dit archief worden gedigitaliseerd, er nog meer bijzondere beelden worden ontdekt.

Mardi Grass Carnaval toont hoe uitbundig het feest destijds al werd gevierd: