Toch vissen gered uit verwoest aquarium, opruimwerkzaamheden gaan door

Een dag nadat in Berlijn een metershoog aquarium het begaf, zijn de opruimwerkzaamheden nog in volle gang. Het hotel waarin de AquaDom was gevestigd, is tot nader order gesloten. Ook het naastgelegen DDR-museum, dat zwaar beschadigd raakte toen het enorme vissenverblijf uit elkaar sprong, blijft voorlopig dicht.

De brandweer in Berlijn heeft uiteindelijk tientallen levende vissen kunnen redden uit het onderste gedeelte van het gesprongen aquarium. Eerder leek het erop dat alle 1500 tropische vissen waren doodgegaan, maar een klein deel heeft het dus overleefd.

Het gaat om zowel zoet- als zoutwatervissen uit verschillende compartimenten van de AquaDom, aldus de brandweer. De zoetwatervissen worden vandaag naar aquaria van de dierentuin in Berlijn gebracht. De dieren uit het zoute water gaan naar andere vissenverblijven van Sea Life Berlin, waarvan de AquaDom onderdeel was.

De meeste van de 1500 vissen hebben de breuk van het aquarium niet overleefd: