WK in Qatar zit er bijna op: fandorp wordt spookstad, modeshow in containerstadion

In het fandorp in Doha kun je een speld horen vallen - NOS

Maar de fans uit die landen hebben blijkbaar hun onderkomen ergens anders, want in het fandorp is vrijdag niemand te vinden, op wat (voetballend) personeel na. Volgens de organisatie zouden er nog vierhonderd fans verblijven. De zijn blijkbaar allemaal net even weg. Het is een surrealistisch beeld. Honderden lege stoelen voor een groot scherm, zitzakken waarop niemand zit, fitnessapparatuur zonder bemanning, een verloren basketbal op een leeg veld. Kortom: een spookstad.

Er is plek voor duizenden supporters in het fandorp, maar er is niemand meer - NOS

De vrouw van de verhuur van de padelbanen op het enorme terrein is (niet geheel onterecht) maar gaan Netflixen op haar telefoon. Verderop zijn bij veel eet- en drinktentjes de luiken al gesloten. Het is voor het personeel wachten tot het WK voorbij is. Dan zal het dorp razendsnel verdwijnen. Veel rumoer, een kilometer of 10 daarvandaan, bij stadion 974. Beter bekend als het containerstadion. Er gingen de laatste dagen geruchten dat het stadion na de laatste wedstrijd (Brazilië-Zuid-Korea in de achtste finales) al meteen zou worden gedemonteerd. Maar dat is niet waar, het staat er nog. Modeshow Er blijkt vrijdagavond namelijk nog een groot evenement in het stadion te zijn: een modeshow. De groene grasmat wordt bedekt met een rode loper. Wel honderdvijftig ontwerpers tonen hun creaties op de catwalk voor het oog van 25.000 bezoekers, die ook getrakteerd worden op een optreden van Post Malone.

Beeld van de modeshow in het 974 Stadion, vrijdagavond in Doha - AFP

Richting het noorden van de stad, bij de University Site, zijn ondertussen de laatste sporen van het Nederlands elftal uitgewist. Drie weken lang had Oranje hier haar basiskamp opgeslagen, met Spanje en Argentinië als buren. Bij rotonde nummer zes van het immense terrein is er nog maar weinig dat doet vermoeden dat Louis van Gaal zijn manschappen hier klaarstoomde voor de vijf WK-duels. Het oranje bord met 'Welkom Nederland' ligt in de prullenbak, de toegangstent is weg, de poort is dicht en de lichten zijn uit. Nog twee wedstrijden en dan zit het WK van 2022 in Qatar er echt op.