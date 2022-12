Sint Maarten zal eventuele excuses voor slavernij maandag afwijzen

Als het kabinet maandag zijn excuses aanbiedt voor het slavernijverleden van Nederland zal Sint Maarten die niet accepteren. "We hebben duidelijk gemaakt dat we geen excuses accepteren voordat onze adviescommissie daarover overleg heeft gehad en we als land een discussie hebben gevoerd", stelt premier Jacobs.

Jacobs wil ook nog antwoord op een brief met vragen die ze begin deze week naar Den Haag heeft gestuurd, zei ze verder woensdag in het parlement. Het AD berichtte daar vanmorgen als eerste over.

Via bronnen in Den Haag lekte in november uit dat het kabinet maandag met excuses voor het slavernijverleden komt. Leden van het kabinet reizen daarvoor naar Suriname en de Caraïbische delen van het Koninkrijk. Premier Rutte spreekt in Nationaal Archief in Den Haag.

Verdeelde reacties

De reacties op het voornemen zijn wisselend. President Santokhi van Suriname zei gisteren dat hij het jammer vindt dat hij laat is geïnformeerd over de mogelijke excuses. Ook zei hij dat alle betrokken groepen zich gehoord moeten voelen. Dat laatste is niet het geval.

De rechtbank in Den Haag verwierp donderdag de bezwaren van zes Surinaamse organisaties die zich verzetten tegen de datum van 19 december. Die roepen nu de bevolking van Suriname op om de eventuele excuses niet te accepteren. Zij en ook andere belangen- en actiegroepen zien liever dat de excuses op 1 juli 2023 door de koning worden aangeboden. Dan is het 160 jaar geleden dat de slavernij in het Koninkrijk werd afgeschaft.

Een deel van de betrokkenen is boos dat er vooraf niet met hen is overlegd. Onder de Nederlanders van Indonesische afkomst klinkt bovendien de kritiek dat de excuses te veel gericht zijn op Suriname en het Caribisch gebied.

In nevelen gehuld

Het kabinet heeft niet bevestigd dat het morgen zijn excuses aanbiedt. "Dat houden we tot maandag in nevelen gehuld", zei Rutte gisteren. Minister Kaag, op bezoek in Suriname, zei dat er maandag een belangrijke dag zal zijn, net als 1 juli volgend jaar, als de afschaffing van de slavernij wordt herdacht.

Namens het kabinet is minister Kuipers van VWS maandag in Sint Maarten.