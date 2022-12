Spanjaard Llop, schaatser uit land zonder ijsbanen, werkt zich op naar wereldtop

Twee Nederlanders, twee Zuid-Koreanen, twee Amerikanen. Een Noor, een Canadees en een Chinees. De toptien van de B-groep op de 500 meter, een week geleden bij de wereldbeker in Calgary, is op het eerste gezicht zo vreemd nog niet. Behalve dat al deze rijders uit traditionele schaatslanden werden afgetroefd door een man uit de buurt van Barcelona: Nil Llop Izquierdo. Bijna een halve seconde haalde hij van zijn persoonlijk record af. Dankzij zijn 34,52 mag Llop (20) zaterdag voor het eerst in zijn carrière meedoen op het hoogste niveau, de A-groep, tussen de beste sprinters van de wereld. Maar hoe komt een Spanjaard daar terecht?

Llop noemt zichzelf een skater op wieltjes en het ijs. Als kind bleek hij een talentvol skeeleraar. "Maar inline-skaten is geen olympische sport en ik droom van de Spelen." Zo ging Llop met hulp van het Spaanse olympisch comité de zomer- en wintersport combineren. In eerste instantie nog op de shorttrackbaan. "Ik begon met shorttracken toen ik een jaar of acht was, maar een paar jaar later ben ik overgegaan naar de langebaan, De techniek van het langebaanschaatsen was makkelijker, het koste me minder moeite om me aan te passen." Llop trok zo'n vier jaar geleden naar Heerenveen en maakte onderdeel uit van de Thialf Academy, een opleidingscollectief voor internationale schaatsers.

In Spanje is geen ijsbaan, dus ik kan er niet trainen. Nil Llop

Tegenwoordig woont hij de helft van het jaar in Inzell, van pakweg oktober tot maart, om zich op het schaatsen te storten. De zomermaanden brengt hij door in El Prat de Llobregat, zijn geboorteplaats vlak bij Barcelona. Een topsportcarrière met een tweejaarlijkse verhuizing is niet altijd even makkelijk, maar de reden is eenvoudig. "In Spanje is geen ijsbaan, dus ik kan er niet trainen."

Nil Llop in Calgary, afgelopen week - Getty Images

Spaanse media wisten hem wel te vinden na zijn verrassende optreden in Calgary, maar de blik in Spanje is toch zelden op een ijsbaan gericht. Al stond er meer dan 65 jaar geleden al eens een Spanjaard op het WK allround. Ramón Franquesa deed in 1957 mee aan de wereldkampioenschappen in het Zweedse Östersund. Hij werd er 38ste en laatste. En Antonio Gómez nam tussen 1977 en 1982 zelfs zesmaal aan de WK deel. Zilver op WK junioren Maar Llop is de eerste Spaanse man die in de wereldbeker de A-groep weet te halen op een van de klassieke afstanden. Bij de vrouwen eindigde Beatriu Gómez Franquet in 2005 ver in de achterhoede op de 500 meter, van Llop mag meer verwacht worden. Bij de Jeugd Olympische Spelen in 2020 en de WK junioren in januari van dit jaar pakte hij het zilver op de 500 meter. En met iets meer geluk had hij in Peking zijn olympisch debuut gemaakt.

Nils Llop met zijn zilveren medaille van de WK junioren - Getty Images