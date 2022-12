Foppe de Haan analyseert: 'Louis van Gaal is te dogmatisch gebleken'

"Dit was het slechtste dat de FIFA heeft kunnen bedenken. Ik heb het boek '90 minuten oorlog' gelezen, over de geschiedenis van het WK voetbal. Dan kom je erachter dat er vanaf de eerste editie van het WK voetbal al gedoe is over het toernooi. Het gaat altijd over politiek en omkoping. Maar deze keer is het wel heel erg geweest."

Wat is u het meest bijgebleven van dit WK? "Dat het in Qatar is gehouden. Eigenlijk heeft dat elke dag door mijn hoofd gespeeld. Waarom is dat WK in 's hemelsnaam daar? Dat vergeet ik nooit meer, denk ik."

De Haan bijt aan de vooravond van de troostfinale tussen Kroatië en Marokko het spits af. "Voetbal is veel meer dan tactiek, het is ook emotie. Louis van Gaal is te dogmatisch gebleken."

Maar hoe leuk waren de 27 voorafgaande speeldagen in Qatar nou werkelijk? Twee oudgedienden uit het Nederlandse voetbal, de 78-jarige Foppe de Haan en de nog tien jaar oudere Piet de Visser, laten in het slotweekeinde hun licht schijnen over het veelbesproken WK in het Midden-Oosten.

"De keuze voor Qatar heeft me voor een deel het plezier in het WK ontnomen. Dat komt ook omdat het in de winter werd gehouden. Het was voor mij geen topevenement, laat ik het zo zeggen."

"Toch was ook dat niet verrassend. Toen ik in 1981 op de trainerscursus zat, heb ik een keer les gehad van Johan Cruijff. Op een gegeven moment ging het over écht pressievoetbal en vertelde hij hetzelfde verhaal. Twee spitsen, één man erachter. Dus zo nieuw is het ook allemaal niet."

"Ik vond Marokko over het algemeen beter spelen dan Nederland. Al beschikten ze niet over een speler als Cody Gakpo, die een doelpunt kan maken. Hakim Ziyech is een goede speler, maar niet iemand die gemakkelijk scoort. Hij bereidt veel voor, maar dan moet je vervolgens wel iemand hebben die het afmaakt."

"Als trainer heb ik mijn ploeg ook weleens zo willen laten spelen. Het is alleen ontzettend moeilijk om dat voor elkaar te krijgen. Alle spelers moeten hetzelfde idee hebben en hartstikkene goed naar elkaar kijken wat er gebeurt. Daar speelde Sofyan Amrabat een heel grote rol in. Die was echt goed, ja."

"Als je dat vergelijkt met hoe Nederland het in de eerste helft tegen de Verenigde Staten deed. Ze stonden bijna met de kont in de eigen goal. Dat deden die Marokkanen nooit. Ze stonden bijna altijd een dubbele zestien meter van het doel af."

"Daar schortte het in de breedte ook aan bij Oranje. Ik vond Memphis Depay tekortschieten. Steven Bergwijn ook. We kwamen gewoon spitsen tekort. In 2014 had je Arjan Robben en Robin van Persie. Die hielden Oranje in Brazilië recht overeind. Dat hadden we nu niet. Er was te weinig dreiging naar voren."

Hoe komt het dat er geen nieuwe internationale sterren zijn opgestaan dit WK?

"Tsja... Ik vind Kylian Mbappé niet zo slecht, hoor. Al was die in Frankrijk al een idool natuurlijk."

"Ik vind hem een jongen waar nog eenvoud in zit. Die is niet over het paard getild. Toen hij tijdens de warming-up voor de halve finale tegen Marokko een bal over schoot en een toeschouwer op het hoofd raakte, ging hij kijken hoe het met die man gesteld was. Dat gebeurt niet zo vaak. Zoiets valt op."

"Voor het overige heb ik geen spelers gezien die er enorm bovenuit staken. Hoe dat komt? Wanneer je, zeker in Nederland, kijkt naar de trainersopleiding, gaat het voor negentig procent om tactiek. Maar voetbal is zo veel meer dan tactiek. Het is ook emotie. Vrijheid hebben om op het veld dingen te laten zien die je goed kunt."