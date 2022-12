Musk gaat geblokkeerde accounts van journalisten herstellen

Elon Musk zegt van plan te zijn de accounts te herstellen van journalisten die door Twitter waren geblokkeerd. "Het volk heeft gesproken", twitterde hij nadat in een onlinepeiling 59 procent van de stemmen voor terugkeer van de accounts was. "De schorsing van de accounts die mijn locatie doxten wordt nu ongedaan gemaakt."

Het besluit komt een dag nadat journalisten van onder meer CNN, The New York Times en The Washington Post zonder opgaaf van reden van het sociale medium waren verbannen. Must legde later uit dat het was omdat de accounts informatie hadden verspreid over zijn locatie. Twitter had dat doxen, het verspreiden van persoonlijke informatie over personen, kort daarvoor verboden verklaard.

Musk had tot die maatregel besloten vanwege een langlopende vete met het Twitteraccount ElonJet, dat zijn vliegtuig op de voet volgt. De ondernemer stoorde zich aan het delen van zijn precieze locatie, omdat het zijn veiligheid in gevaar zou brengen. "Coördinaten voor een moordaanslag", noemde hij de gedeelde gegevens.

Vrije meningsuiting

Hoewel Musk eerder zei dat hij voor radicaal vrije meningsuiting was, schortte hij het account daarom deze week toch op. Kort daarna kwam het even online onder de voorwaarde dat de vluchtgegevens met vertraging gedeeld zouden worden, om daarna weer te verdwijnen, samen met de accounts van de journalisten die over het incident bericht hadden.

Musk vatte het beleid in enkele woorden samen: "Wie doxt, wordt geschorst." Een woordvoerder van Twitter benadrukte dat er niet alleen accounts van journalisten geschorst zijn vanwege het delen van reisgegevens van Musk. "Ik begrijp dat de focus vooral ligt op de journalistenaccounts, maar we hebben dit beleid ook op niet-journalisten toegepast."

'Zorgelijk'

Wereldwijd werd er afkeur geuit over het feit dat Twitter journalisten schorste vanwege informatie die ze deelden via het medium. "Het nieuws dat Twitter willekeurig journalisten schorst is verontrustend", twitterde Eurocommissaris Jourová van Transparantie en Waarden. "Elon Musk moet begrijpen dat er lijnen zijn die hij niet over mag gaan. En er zullen binnenkort sancties komen."

"Persvrijheid is geen speeltje" waarschuwde ook een woordvoerder van de VN. Omdat een vrije pers "de hoeksteen van de democratie is en cruciaal in de strijd tegen disinformatie" noemde zij de sancties van Musk ook "bijzonder zorgelijk".