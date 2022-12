Wekdienst 17/12: Troostfinale op WK voetbal • Laatste concert De Dijk

Goedemorgen! Vandaag wordt de 'troostfinale' van het WK voetbal gespeeld, tussen Kroatië en Marokko. En De Dijk treedt voor de allerlaatste keer op. Eerst het weer: het is opnieuw een koude winterdag met op sommige plaatsen in de ochtend mist. Later op de dag zijn er zonnige periodes. Op de meeste plaatsen blijft het droog.

Ga je vandaag de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? De troostfinale van het WK voetbal in Qatar wordt gespeeld. Om 16.00 uur nemen Kroatië en Marokko het tegen elkaar op om de derde plaats.

De Tunesiërs mogen vandaag naar de stembus voor een nieuw parlement. Het vorige is juli vorig jaar ontbonden door president Saied, sindsdien is er een politiek vacuüm in Tunesië.

De meest gestreamde artiest op Spotify van dit jaar staat in de Ziggo Dome: Antoon (20). Het concert is uitverkocht.

En meer muzieknieuws: De Dijk treedt voor de laatste keer op. Dat gebeurt in Paradiso in Amsterdam. Ook dat concert is uitverkocht.

Wat heb je gemist? Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) maakt meer fouten bij het behandelen van aanvragen voor langdurige zorg dan het zelf rapporteert. Dat concluderen Platform Investico, dagblad Trouw, de Groene Amsterdammer en het radioprogramma Argos na onderzoek. Volgens de onderzoeksjournalisten nam het CIZ in de eerste helft van dit jaar in 7000 gevallen een besluit op basis van "onvolledig of onjuist onderzoek". In totaal beoordeelt het centrum ieder jaar zo'n 140.000 zorgaanvragen voor mensen met een chronische ziekte of een beperking.

Ander nieuws uit de nacht: Filipijnse communistenleider Sison (83) overleden in Utrecht: Volgens zijn partij CPP stierf José Maria Sison gistermiddag in een ziekenhuis. De communistenleider leefde al 35 jaar in zelfverkozen ballingschap in Nederland.

Albert Heijn roept speltbrood terug vanwege mogelijke stukjes metaal: Het gaat om het AH Speciaal Bakkersbrood Stevig Spelt. De broden die worden teruggeroepen, zijn verkocht tussen afgelopen dinsdag en vrijdag.

Dodental overstromingen hoofdstad Congo loopt op naar 169: Hevige regenval veroorzaakte maandag en dinsdag overstromingen en aardverschuivingen in Kinshasa. Naar schatting zijn 38.000 mensen getroffen door het natuurgeweld.

Parlement blokkeert vervroegde verkiezingen in onrustig Peru: De vorige week aangetreden president Boluarte had voorgesteld om eind 2023 verkiezingen te houden om de demonstranten in het land tegemoet te komen. Maar voor dat plan blijkt geen tweederdemeerderheid te zijn in het parlement, terwijl die wel nodig is.

En dan nog even dit: Een Amerikaans stel heeft een val met hun auto in een ravijn van 90 meter overleefd. De 23-jarige Chloe Fields en haar 24-jarige vriend Christian Zeleda werden op de rand van een steile klif ingehaald door een andere auto, waarna Fields de macht over het stuur verloor. De auto viel tientallen meters naar beneden en raakte daarbij meerdere bomen. In het ziekenhuis bleken de twee alleen wat blauwe plekken, een beetje nekpijn en een lichte hersenschudding te hebben. Bekijk de beelden van het ravijn en de reddingsactie:

Additional video of #Los Angeles Sheriff's Department Air Rescue 5 conducting a rescue in Monkey Canyon, Angeles Forest this afternoon. Saving lives priority 1.