Filipijnse communistenleider Sison (83) overleden in Utrecht

In Utrecht is José Maria Sison overleden, de Filipijnse communistenleider die al 35 jaar in zelfverkozen ballingschap in Nederland leefde. Dat meldt zijn partij CPP in een verklaring. Sison was 83 jaar.

Volgens de CPP stierf hij gistermiddag (Nederlandse tijd) in een ziekenhuis, waar hij twee weken geleden werd opgenomen. Er is niet bekendgemaakt waaraan hij is overleden.

Terreuraanslagen

'Joma' Sison richtte de CPP in 1968 op, geïnspireerd door het gedachtengoed van onder anderen de Chinese communistische dictator Mao Zedong. Een jaar later was hij ook betrokken bij de oprichting van de gewapende tak NPA, die verantwoordelijk was voor een reeks terroristische aanslagen in de Filipijnen tijdens het presidentschap van Ferdinand Marcos.

In 1987, nadat hij in zijn land een jarenlange celstraf had uitgezeten, vluchtte hij naar Nederland. Hij vroeg hier politiek asiel aan, maar dat werd afgewezen. Toch werd hij nooit uitgezet, omdat zijn leven bij terugkeer in de Filipijnen gevaar zou lopen.

'Leidend licht'

In 2007 werd Sison door de Nederlandse politie opgepakt. Hij werd ervan verdacht dat hij vanuit Nederland opdracht had gegeven tot de moord op enkele voormalige leiders van de NPA, tussen 2003 en 2006. Na enkele weken werd hij vrijgelaten en uiteindelijk werd de zaak gesloten vanwege gebrek aan bewijs.

Sison stond ook jarenlang op de terroristenlijst van de Europese Unie, maar werd daar in 2009 van verwijderd. Zijn partij noemt Sison in de verklaring over zijn dood de grootste Filipijn van de afgelopen eeuw. "Het Filipijnse proletariaat en zwoegende volk rouwt om de dood van hun leraar en leidende licht."